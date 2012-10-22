آرش میراسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مسابقات جودوی قهرمانی کشور در رده بزرگسالان 26 آبان‌ماه برگزار خواهد شد و غیر از مدال‌آوران مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان، سایر مدعیان و ملی‌پوشان باید در این رقابت‌ها شرکت کنند.

وی با بیان اینکه راه حضور در تیم ملی از همین مسابقات کشوری است، افزود: نفرات برتر این مسابقات طی جلسه‌ای با کادر فنی به اردوی آماده سازی دعوت خواهند شد و در رقابت‌های بین المللی آتی حضور خواهند داشت.

مدیر تیم‌های ملی جودو در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر به اهمیت مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان اشاره کرد و افزود: این مسابقات تابستان آینده در میامی برگزار خواهد شد که به دلیل آنکه انتخابی المپیک نوجوانان محسوب می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است و ما اردوهای مقطعی را برای این رده سنی خواهیم داشت که اولین مرحله آن از روز سه شنبه هفته جاری آغاز خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون جودو در خصوص جلسه‌اش با کادر فنی تیم‌های ملی نیز گفت: همانطور که گفتم برنامه‌های سال آینده در همه رده‌های سنی خیلی فشرده است و ما تلاش داریم تا با تدوین برنامه‌های مناسب بتوانیم از هم‌اکنون کار آماده سازی را آغاز کنیم، مرحله به مرحله پیش رفته، برنامه‌ها را با حضور در رودیداهای تدارکاتی پیش ببریم و تیم‌های خود را در آمادگی کامل راهی مسابقات مهم بین المللی کنیم.

میراسماعیلی افزود: هدف ما پشتوانه سازی و ساختن تیمی برای موفقیت در المپیک آینده است، به همین دلیل برنامه‌های خود را نیز برهمین اساس تدوین کرده‌ایم که قطعا نوجوانان و جوانانی که بتوانند قابلیت‌های خود را به نمایش بگذارند به اردوی تیم‌های ملی دعوت خواهند شد.

مدیر تیم‌های ملی جودو با اعلام خبر اعزام تیم ملی به اردوی مشترک تونس افزود: فدراسیون جودوی تونس از ما دعوت کرده تا دو تیم را به این کشور اعزام کنیم. به همین دلیل آذرماه دو تیم از نفرات جوانان و باتجربه را به این کشور اعزام خواهیم کرد.

وی به معرفی کادر فنی تیم ملی نونهالان نیز اشاره کرد و ادامه داد: برنامه‌های این تیم بزودی اعلام خواهد شد. ضمن اینکه در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل تیم امید زیر 23 سال هستیم تا خلاء بین رده سنی جوانان و بزرگسالان را پرکنیم که با برگزاری مسابقات مدعیان، کادر فنی این تیم انتخاب و اردوهای امیدهای جودوی ایران آغاز خواهند شد.

نایب رئیس فدراسیون جودو در پایان ابراز امیدواری کرد تا جامعه جودو فدراسیون را برای اجرای برنامه‌های خود و رسیدن به موفقیت‌های آتی کمک کند.