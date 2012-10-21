60 کتابخانه در استان همدان به نمایه نشریات مجهز شدند

ارشاد استعدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایه نشریات و مقالات سه دهه اخیر ایران قابل جستجو کردن است.
وی با اشاره به اینکه بالاترین سرانه مطالعه در همدان متعلق به روزنامهها و کمترین آن متعلق به مجلات است، گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی نیازمند عزم عمومی است.
وی ایجاد ایستگاههای مطالعه در شهر همدان را از دیگر روشهای افزایش سطح مطالعه در بین مردم بیان کرد و اظهار داشت: با جانمایی و ایجاد سازه مورد نیاز توسط شهرداری ایستگاههای مطالعه دایر خواهد شد.
استعدادی افزود: فضای مسقف، امکان نگهداری کتاب در یک اتاق همجوار و نظارت یکی از پرسنل آن محل از شرایط لازم ایجاد ایستگاههای مطالعاتی در همدان است.
وی با بیان اینکه مردم میتوانند کتابها را از ایستگاه خارج کنند و در ایستگاه دیگری تحویل دهند، گفت: در این ایستگاهها کتاب برای همه ردههای سنی موجود است، اما اکثر آنها برای مخاطب عموم در نظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: هر مسجد و حسینیهای در صورت تمایل میتواند با اختصاص فضای حداقل 100 مترمربعی نسبت به احداث کتابخانه مشارکتی اقدام کند.
استعدادی شرایط احداث کتابخانههای مشارکتی را داشتن حداقل فضای 100 مترمربعی، امکان دسترسی برای عموم و حضور یک ناظر از طرف دستگاه متولی دانست و افزود: اداره کتابخانههای استان همدان با ارائه کتاب در تمام زمینهها و ردههای سنی آمادگی خود را برای ایجاد این کتابخانهها اعلام میکند.
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