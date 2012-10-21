تشکیل شورای برنامه ریزی درسی در واحدهای دانشگاهی یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گیوریان در اولین کارگاه آموزشی تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی دبیران و معاونان آموزشی مناطق دو، 13 و 17 با انتقاد از ایستایی در برنامه‌های درسی دانشگاهی و لزوم پویایی در شکل و محتوای برنامه‌های درسی افزود: بزرگترین ایراد وارد به سیستم آموزش عالی ما این است که تحرک مبتنی بر زمان در حوزه تدوین دروس دانشگاهی نداریم و در حوزه برنامه‌ریزی درسی منفعلانه برخورد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در گذشته برای ایجاد تغییر در برنامه‌های درسی بیشتر تاکید بر پیشنهادهای شخصی اساتید و یا گروه های آموزشی بوده به گونه‌ای که تجارب اساتید در دوران تدریس مورد توجه بود.

گیوریان افزود: بسیاری از اساتید دانشگاه ها معتقدند اغلب سرفصل‌های دروس دانشگاهی قدیمی هستند و با نگاه روبه جلو و علمی و کارآمد می‌توان در سرفصل دروس بازنگری کرد و این بازنگری می‌بایست مبتنی بر نیاز زمان باشد.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در بر لزوم آموزش‌های کوتاه مدت در کنار سایر فعالیت‌های دانشگاهی اساتید تاکید کرد و گفت: استفاده از تجارب و علم اساتید به عنوان یک عنصر مثبت در تغییرات ضروری به نظر می‌رسد و با این نگاه می‌توان هم از تجارب اساتید استفاده کرد و هم در منابع و امکانات صرفه جویی کرد.

گیوریان با تأکید بر لزوم تشکیل شورای برنامه‌ریزی درسی در واحدهای دانشگاهی گفت: سازمان مرکزی برای تحقق اهداف ترسیم شده در بازنگری در سرفصل‌های دروس جدی است و برای نیل به این هدف به جد به دنبال، تشکیل شورای برنامه‌ریزی درسی در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور، شناسایی توانمندی های واحدهای دانشگاهی در حوزه‌های مورد نیاز، شناسایی اعضای هیئت علمی توانمند و طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت است.