به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جعفری اظهار داشت: در معاملات هفته گذشته تالار بورس یزد، بیش از 38 میلیون و 318 هزار سهم به ارزش حدود 116 میلیارد و 545 میلیون ریال داد و ستد شد.

وی افزود: 51 درصد معاملات بورس یزد هفته گذشته به خرید و بقیه به معاملات ناشی از فروش سهام اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه طی این مدت، تعداد 51 کد جدید در بورس یزد ایجاد شد، عنوان کرد: در هفته گذشته، 22 کارگزار فعال در بورس منطقه‌ای یـزد معاملات را انجام داده‌اند.

جعفری یادآور شد: شاخص کل معاملات هفته گذشته بورس منطقه‌ای یزد نسبت به هفته قبل از آن با 657 واحد افزایش، به رقم 28 هزار و 502 واحد رسید.

مدیر بورس یزد گفت: در این هفته 54 نفر در دوره‌های آموزش سرمایه‌گذاری بورس شرکت کردند.