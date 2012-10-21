عناوین برگزیدگان جشنواره تئاتر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در تالار اندیشه حوزه هنری، برگزیدگان بخش‌های مختلف نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه معرفی شدند. این جشنواره سراسری شنبه 29 مهرماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در این مراسم برگزیدگان نهمین جشنواره سراسری تئاتر ماه در بخش‌های مختلف به شرح زیر اعلام شد:

موسیقی

در بخش خیابانی تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه موسیقی برتر مشترکا به علی انوری برای نمایش "حرف ها" از تهران و گروه موسیقی برای نمایش "سنگ، کاغذ، قیچی" از آذربایجان غربی اهدا شد.

همچنین در بخش صحنه ای لوح تقدیر و جایزه سوم موسیقی به مهدی حسنی برای نمایش"صد سال تنهایی" از خراسان رضوی، لوح تقدیر و جایزه دوم موسیقی به محمد فرشته نژاد برای نمایش"شرط سوم" از تهران و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول موسیقی به گروه موسیقی نمایش "مرگ ناصری" از هرمزگان تقدیم شد.

طراحی صحنه

لوح تقدیر و جایزه سوم طراحی صحنه به معصومه بویری منجی طراح صحنه نمایش "شرط سوم" از تهران، لوح تقدیر و جایزه دوم طراحی صحنه به رضا کرمی زاده طراح صحنه نمایش "پائیز نگفته بود" از کهگیلویه و بویر احمد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول طراحی صحنه به میثم نویریان طراح صحنه نمایش "خون و ماتیک" از تهران اهدا شد.

طراحی لباس

لوح تقدیر هیات داوران به مژگان عیوضی طراح لباس نمایش"شرط سوم" از تهران اهدا شد.

نمایشنامه نویسی

در بخش خیابانی لوح تقدیر و جایزه سوم نمایشنامه نویسی به محمد هادی عطایی برای نمایش "قائله شبیه خوانی" از البرز، لوح تقدیر و جایزه دوم نمایشنامه نویسی به آرش دادگر برای نمایش"حرف من یا حرف تو" از لرستان و تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه اول نمایشنامه نویسی به علی بنائیان و آرش ساربان برای نمایش"آپارتمان ابدی" از خوزستان اهدا شد.

در بخش صحنه ای لوح تقدیر هیات داوران به رضا گشتاسب برای نمایشنامه "پائیز نگفته بود" از کهگیلویه و بویر احمد ، لوح تقدیر هیات داوران به سید محمد رضا عطایی فر برای نمایشنامه "شرط سوم" از تهران و لوح تقدیر هیات داوران به بهار لطافتیان برای نمایشنامه "کلاغ پر" از کردستان اعطا شد.

همچنین لوح تقدیر و جایزه سوم نمایشنامه نویسی به ابوالفضل حاجی علی خانی برای نمایش"مجلس برخوانی معاشقه حنجر و خنجر" از تهران و لوح تقدیر و جایزه دوم نمایشنامه نویسی به وحید کیارسی برای نمایش"پشت بوم" از تهران اهدا شد. در این بخش هیات داوران جایزه نخست نداشت.

بازیگر زن

در بخش خیابانی لوح تقدیر هیات داوران به ناهید یوسفی به خاطر بازی در"فریادهای بی صدا" ازکرمانشاه ، لوح تقدیر هیات داوران به سحر مقصودی به خاطر بازی در"حرف من یا حرف تو" از لرستان و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه بازیگری برتر زن به الهه پور جمشید برای نمایش"بیداری ذرات" از تهران تقدیم شد.

در بخش صحنه ای لوح تقدیر هیات داوران گیتا بهادری بخاطر بازی در"پشت بوم" از تهران و لوح تقدیر هیات داوران به پری بارانی بخاطر بازی در"نقالی قالی" از همدان اعطاء شد.

همچنین لوح تقدیر و جایره سوم به مهری آل آقا برای بازی در نمایش های "زندگی یک رویاست" و "خون و ماتیک" از تهران، لوح تقدیر و جایزه دوم بازیگر زن به فاطمه سرلک برای بازی در نمایش "پشت بوم" از تهران و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه اول بازیگر زن به مانلی حسین پور برای بازی در نمایش "خون و ماتیک" از تهران اهدا شد.

بازیگر مرد

در بخش خیابانی لوح تقدیر هیات داوران به مصطفی ساسانی بخاطر بازی در نمایش"قائله شبیه خوانی" از البرز، لوح تقدیر هیات داوران به محمد غدیر زاده به خاطر بازی در نمایش"آپارتمان ابدی" از خوزستان و لوح تقدیر هیات داوران به علی بنائیان بخاطر بازی در نمایش"آپارتمان ابدی" از خوزستان تعلق گرفت.

همچنین لوح تقدیر و جایره سوم بازیگر مرد به آرش ساربان برای بازی در نمایش"آپارتمان ابدی" از خوزستان ، لوح تقدیر و جایزه دوم بازیگر مرد به علی غابشی برای بازی در نمایش "آپارتمان ابدی" از خوزستان و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه اول بازیگر مرد به محمد هادی عطایی برای بازی در نمایش های"قائله شبیه خوانی و بیداری ذرات" اهدا شد.

در بخش صحنه ای لوح تقدیر هیات داوران به کرامت رود ساز بخاطر بازی در نمایش"شرط سوم" از تهران ،تقدیر هیات داوران به افشین خدری بخاطر بازی در نمایش"کلاغ پر" از کردستان، لوح تقدیر هیات داوران به احمد رنجبر نیا بخاطر بازی در نمایش "مرگ ناصری" از هرمزگان، لوح تقدیر هیات داوران به مرتضی شاه کرم بخاطر بازی در نمایش "کابوس با سمفونی سازدهنی" از خوزستان اهدا شد.

همچنین لوح تقدیر و جایزه سوم بازیگر مرد به سید علی موسویان برای بازی در نمایش "خون و ماتیک" از تهران ، لوح تقدیر و جایزه دوم بازیگر مرد به مهدی زمین پرداز برای بازی در نمایش"پشت بوم" از تهران و تندیس جشنواره و دیپلم افتخار و جایزه اول بازیگر مرد به ابوالفضل حاج علی خوانی برای بازی در نمایش "مجلس برخوانی معاشقه حنجر و خنجر" از تهران تقدیم شد.

کارگردانی

در بخش خیابانی لوح تقدیر و جایزه سوم کارگردانی به رضا منصوری برای نمایش "بیداری ذرات " از تهران، لوح تقدیر و جایزه دوم کارگردانی به مهدی یوسفی برای نمایش "فریادهای بی صدا" از کرمانشاه ، تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه اول کارگردانی به علی بنائیان و آرش ساربان برای نمایش «آپارتمان ابدی» از خوزستان اهدا شد.

در بخش صحنه ای لوح تقدیر و جایزه سوم کارگردانی به کیوان صباغ برای نمایش"صد سال تنهایی" از خراسان رضوی ، لوح تقدیر و جایزه دوم کارگردانی به رهام مخدومی برای نمایش"پشت بوم" از تهران و تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه اول کارگردانی به سروش طاهری برای نمایش "خون و ماتیک" از تهران اهدا شد.

اجرای این دوره از مراسم بر عهده رسالت بوذری بود.همچنین در ابتدای مراسم یک نمایش بی کلام به همت هنرمندان حوزه هنری استان خوزستان اجرا شد.