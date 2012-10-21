زاد و ولد در نهاوند 3.3 دهم درصد افزایش داشت/ کاهش مرگ و میرها

علی اسدی منش در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد ولادت‌های ثبت شده در نیمه نخست امسال در نهاوند را یک هزار و 740 مورد عنوان کرد و گفت: این رقم رشد سه و سه دهم درصدی ولادت در شهرستان نهاوند را نشان می‌دهد.

اسدی منش آمار وقایع حیاتی شهرستان نهاوند در نیمه نخست سال جاری را اعلام کرد و گفت: از مجموع ولادت های ثبت شده در این شهرستان 855 مورد مربوط به ولادت پسران و885 مورد مربوط به ولادت دختران است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان نهاوند اضافه کرد: از مجموع هزار و 740 مورد ولادت 577 مورد شهری و هزار و 163 مورد روستایی است.

وی در خصوص واقعه فوت نیز گفت: در شش ماه نخست امسال 506 مورد واقعه فوت در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده که این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه افزود: از 506 مورد فوت ثبتی تعداد 306 مورد مربوط به مردان و200 مورد مربوط به زنان بوده است و از این مجموع 329 نفر شهری و 177 نفر روستایی است.

اسدی منش با اشاره به ثبت یک هزار و 453 فقره ازدواج در نهاوند گفت: این رقم در مقایسه با شش ماهه نخست سال گذشته 53 مورد کاهش داشته است.

وی با اشاره به ثبت 209 مورد طلاق در نهاوند نیز گفت: آمار ثبت واقعه طلاق در شهرستان نهاوند در مقایسه با شش ماه نخست سال گذشته با کاهش چهار موردی همراه بوده است.

وی در پایان از صدور سه هزار 637 جلد شناسنامه مکانیزه افراد بالای 15 سال در شش ماه اول سال جاری در نهاوند خبر داد.