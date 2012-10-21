اولمرت در انتخابات رژیم صهیونیستی شرکت نمی کند/ اشکنازی در اندیشه بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، وجود چند شکایت قانونی، نتایج نظرسنجی ها و شانس کم برای پیروزی چپ های میانه رو در انتخابات پارلمانی و تشکیل کابینه آتی اسرائیل موجب شده تا احتمال حضور "ایهود اولمرت" در انتخابات به حداقل برسد.

بر همین اساس هم اکنون نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در حال انجام آخرین بررسی های خود از شرایط سیاسی این رژیم است و تصمیم قطعی خود برای شرکت و یا عدم شرکت در انتخابات را ظرف روزهای آینده اعلام می کند.

در این میان اگر اولمرت تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرد بدون شک موجب ایجاد شکاف در آرای حامیان احزاب چپ گرا و کاهش آرای حزب هایی چون "مرتز" و "یش آتید" می شود.

در همین رابطه خانواده و برخی از نزدیکان اولمرت به وی توصیه کرده اند که در انتخابات شرکت نکند، اما برخی از اعضای حزب کادیما درصدد هستند تا نخست وزیر سابق را متقاعد به شرکت در انتخابات کنند.

ایهود اولمرت و گابی اشکنازی

برهمین اساس "گابی اشکنازی" رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی یکی از افرادی است که تمایل زیادی برای شرکت اولمرت در انتخابات دارد و به نوشته هاآرتض اشکنازی در روزهای گذشته چند نوبت به دیدار اولمرت رفته و مذاکراتی را در همین رابطه با وی داشته است.

به نوشته این روزنامه، اشکنازی تمایل زیادی برای بازگست به قدرت دارد و اولمرت نیز تمایل خود را برای بازگشت به قدرت مخفی نکرده؛ اما این دو برای رسیدن به آرزوی خود یک رقیب مشترک دارند و آن کسی نیست به جز "ایهود باراک" وزیر جنگ اسرائیل.

بر اساس این گزارش، احزاب چپ گرایی که آینده خود را در خظر می بینند اولمرت را به عنوان تنها فردی که می تواند آنها را نجات دهد قبول دارند. از همین رو ممکن است تیمی را برای انتخابات معرفی کنند که اعضای آن از چهره های سیاسی نباشند.

بر اساس اعلام "بنیامین نتانایهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی انتخابات زودهنگام پارلمانی رژیم صهیونیستی در تاریخ 22 ژانویه برگزار می شود.