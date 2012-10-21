به گزارش خبرنگار مهر، کلاس های توجیهی پذیرفته شدگان سال تحصیلی 92 - 91 در مقاطع مختلف تحصیلی صبح یکشنبه طی چند برنامه تفکیک شده از سوی شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور علیرضا ایرانبخش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و حجت الاسلام ابراهیم سراج مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، در محل اردوگاه سیدالشهدا(ع) آبعلی‌ - مبارک آباد- برگزار شد.

در این کلاسها دانشجویان جدیدالورود با قوانین نقل و انتقالات، آیین نامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، به ویژه آیین نامه های انضباطی و مسائل مربوط به پیش نیازهای درسی و... آشنا شده و معاونان مربوطه برابر شرح وظایف محوله، دانشجویان را با ضوابط دانشگاه آشنا کردند.

در این مراسم علیرضا ایرانبخش با اشاره به پیشینه این واحد دانشگاهی، گفت: این واحد در 14 آبان ماه سال 1362 در یک ساختمان استیجاری 400 متری در یک رشته تحصیلی مقطع کاردانی و با 62 دانشجو کار خود را آغاز کرد.

رئیس واحد رودهن بیان داشت: در حال حاضر این واحد از مساحت 65 هکتاری برخوردار بوده و با 122 هزار و 723 متر مربع فضای آموزشی، اداری و خدماتی و 32 هزار متر مربع در حال ساخت، از 105 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بهره مند و با بیش از 19 هزار دانشجو، 403 نفر هیئت علمی، 700 استاد مدعو و 600 کارمند اکنون در شرف جامع شدن است.

پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی

وی به بیمارستان 96 تختخوابی آموزشی - درمانی در حال احداث دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در آینده ای نزدیک شاهد پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی در این واحد خواهیم بود.

رئیس واحد رودهن پذیرش رشته های فنی و مهندسی را از اولویت برنامه دانشگاه برشمرد و عنوان داشت: برنامه هایی برای تصویب دانشکده های جدید، جذب هیئت علمی و استاندارد سازی نسبت استاد و دانشجو و افزایش رشته های تکمیلی و دکترا در شرف انجام است.

وی اضافه کرد: این فعالیتها در راستای ایجاد امکان تحصیل مطلوب و شرایطی مهیا، برای رسیدن دانشجویان به قله های افتخار علمی است.

ایرانبخش گفت: دانشجویان فعال و رتبه های برتر بدون آزمون می توانند در مقاطع تحصیلات تکمیلی ادامه تحصیل دهند.

وی با اشاره به وجود پتانسیل خوب علمی در دانشگاه، افزود: تیم بتن در سال گذشته رتبه اول کشوری را کسب کرد و تیم هواپیمای بدون سرنشین تاکنون کار خود را با موفقیت آغاز کرده که با تلاش و همت شاهد یک واحد دانشگاهی که تجلی حاکمیت دین، علم و پژوهش بر آن است، خواهیم بود.

شاخص های علمی و فرهنگی دانشجوی مسلمان

در ادامه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، ضمن خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود بیان داشت: یک دانشجوی مسلمان باید چند شاخص علمی و فرهنگی را برای موفقیت خود رعایت کنند.

حجت الاسلام ابراهیم سراج ادامه داد: توکل به خداوند متعال، برنامه ریزی تحصیلی، تکرار و کسب تجربه، تواضع و پرسشگری، برگزیدن دوست شایسته و احترام به استاد از جمله این شاخصهاست.

وی تصریح کرد: پیامبر(ص) می فرمایند "اگر فردی به اهل علم توهین کند به من توهین کرده است" و به همین دلیل، دانشجویان باید بدانند که علاوه بر اجتماع، چه شأن و جایگاهی در دین مبین اسلم دارند و قدر این جایگاه را بدانند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن افزود: دانشجوی نمونه فردی است که به لحاظ ویژگی های علمی، فرهنگی و رعایت شئون دانشجویی سرآمد سایر دانشجویان باشد.

وی گفت: ویژگی های علمی دانشجوی نمونه فعالیت های آموزشی و پژوهشی، ویژگی های فرهنگی شامل فعالیت های ایثارگری، قرآنی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، هنری و ادبی و شئون دانشجویی نیز شامل رعایت ضوابط و مقررات، رفتار، اخلاق، اعتقادات دینی و مذهبی می شود.