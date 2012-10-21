  1. استانها
  2. تهران
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

ایرانبخش:

استفاده بهینه از فرصت‌ها دانشجویان را به استادان برجسته فردا تبدیل می‌کند

استفاده بهینه از فرصت‌ها دانشجویان را به استادان برجسته فردا تبدیل می‌کند

دماوند - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن اظهار داشت: تلاش و استفاده بهینه از فرصت ها به نحو مطلوب، دانشجویان مشتاق امروز را به استادان برجسته فردا تبدیل می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلاس های توجیهی پذیرفته شدگان سال تحصیلی 92 - 91 در مقاطع مختلف تحصیلی صبح یکشنبه طی چند برنامه تفکیک شده از سوی شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور علیرضا ایرانبخش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و حجت الاسلام ابراهیم سراج مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، در محل اردوگاه سیدالشهدا(ع) آبعلی‌ - مبارک آباد- برگزار شد.

در این کلاسها دانشجویان جدیدالورود با قوانین نقل و انتقالات، آیین نامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، به ویژه آیین نامه های انضباطی و مسائل مربوط به پیش نیازهای درسی و... آشنا شده و معاونان مربوطه برابر شرح وظایف محوله، دانشجویان را با ضوابط دانشگاه آشنا کردند.

در این مراسم علیرضا ایرانبخش با اشاره به پیشینه این واحد دانشگاهی، گفت: این واحد در 14 آبان ماه سال 1362 در یک ساختمان استیجاری 400 متری در یک رشته تحصیلی مقطع کاردانی و با 62 دانشجو کار خود را آغاز کرد.

رئیس واحد رودهن بیان داشت: در حال حاضر این واحد از مساحت 65 هکتاری برخوردار بوده و با 122 هزار و 723 متر مربع فضای آموزشی، اداری و خدماتی و 32 هزار متر مربع در حال ساخت، از 105 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بهره مند و با بیش از 19 هزار دانشجو، 403 نفر هیئت علمی، 700 استاد مدعو و 600 کارمند اکنون در شرف جامع شدن است.

پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی

وی به بیمارستان 96 تختخوابی آموزشی - درمانی در حال احداث دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در آینده ای نزدیک شاهد پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی در این واحد خواهیم بود.

رئیس واحد رودهن پذیرش رشته های فنی و مهندسی را از اولویت برنامه دانشگاه برشمرد و عنوان داشت: برنامه هایی برای تصویب دانشکده های جدید، جذب هیئت علمی و استاندارد سازی نسبت استاد و دانشجو و افزایش رشته های تکمیلی و دکترا در شرف انجام است.

وی اضافه کرد: این فعالیتها در راستای ایجاد امکان تحصیل مطلوب و شرایطی مهیا، برای رسیدن دانشجویان به قله های افتخار علمی است.

ایرانبخش گفت: دانشجویان فعال و رتبه های برتر بدون آزمون می توانند در مقاطع تحصیلات تکمیلی ادامه تحصیل دهند.

وی با اشاره به وجود پتانسیل خوب علمی در دانشگاه، افزود: تیم بتن در سال گذشته رتبه اول کشوری را کسب کرد و تیم هواپیمای بدون سرنشین تاکنون کار خود را با موفقیت آغاز کرده که با  تلاش و همت شاهد یک واحد دانشگاهی که تجلی حاکمیت دین، علم و پژوهش بر آن است، خواهیم بود.

شاخص های علمی و فرهنگی دانشجوی مسلمان

در ادامه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، ضمن خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود بیان داشت: یک دانشجوی مسلمان باید چند شاخص علمی و فرهنگی را برای موفقیت خود رعایت کنند.

حجت الاسلام ابراهیم سراج ادامه داد: توکل به خداوند متعال، برنامه ریزی تحصیلی، تکرار و کسب تجربه، تواضع و پرسشگری، برگزیدن دوست شایسته و احترام به استاد از جمله این شاخصهاست.

وی تصریح کرد: پیامبر(ص) می فرمایند "اگر فردی به اهل علم توهین کند به من توهین کرده است" و به همین دلیل، دانشجویان باید بدانند که علاوه بر اجتماع، چه شأن و جایگاهی در دین مبین اسلم دارند و قدر این جایگاه را بدانند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن افزود: دانشجوی نمونه فردی است که به لحاظ ویژگی های علمی، فرهنگی و رعایت شئون دانشجویی سرآمد سایر دانشجویان باشد.

وی گفت: ویژگی های علمی دانشجوی نمونه فعالیت های آموزشی و پژوهشی، ویژگی های فرهنگی شامل فعالیت های ایثارگری، قرآنی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی، هنری و ادبی و شئون دانشجویی نیز شامل رعایت ضوابط و مقررات، رفتار، اخلاق، اعتقادات دینی و مذهبی می شود.

کد مطلب 1724733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها