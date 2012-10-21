  1. استانها
  2. زنجان
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

گلمحمدی:

گسترش فرهنگ پهلوانی ناهنجاری های اجتماعی راکاهش می دهد

گسترش فرهنگ پهلوانی ناهنجاری های اجتماعی راکاهش می دهد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: گسترش فرهنگ پهلوانی ناهنجاری های اجتماعی را کاهش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گل‌محمدی صبح یکشنبه در آئین تاسیس "بنیاد پهلوان سرا" افزود: فرهنگ پهلوانی فرهنگ معنویت، معرفت، مردانگی، عفو و گذشت، حلم و مدارا، آشتی دادن، سخاوت و جوانمردی است که فرهنگ اصیل ایرانیان به ویژه در گذشته به شمار می رود و اگر این فرهنگ را احیا کنیم ناهنجاری های اجتماعی کاهش می یابد.
 
وی ادامه داد: یکی از علل کمرنگ شدن فرهنگ صلح و سازش و گسترش فرهنگ مراجعه به محاکم دادگستری، کمرنگ شدن روحیه زورخانه ای و پهلوانی است.
 
رئیس شورای قضایی استان زنجان، هدف قوه قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم را احیاء هنجارهای اجتماعی در جایگاه خود عنوان کرد و افزود: باید فرهنگ احترام به ریش سفیدان و بزرگترها، احترام به عالم، احترام به بانوان، احترام به ورزشکاران و احترام به حقوق تمام انسان ها با استفاده از ظرفیت های مردمی، روحانیت، علما، دانشگاهیان و مسئولین گسترش و ترویج شود.
کد مطلب 1724735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها