گسترش فرهنگ پهلوانی ناهنجاری های اجتماعی راکاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گل‌محمدی صبح یکشنبه در آئین تاسیس "بنیاد پهلوان سرا" افزود: فرهنگ پهلوانی فرهنگ معنویت، معرفت، مردانگی، عفو و گذشت، حلم و مدارا، آشتی دادن، سخاوت و جوانمردی است که فرهنگ اصیل ایرانیان به ویژه در گذشته به شمار می رود و اگر این فرهنگ را احیا کنیم ناهنجاری های اجتماعی کاهش می یابد.

وی ادامه داد: یکی از علل کمرنگ شدن فرهنگ صلح و سازش و گسترش فرهنگ مراجعه به محاکم دادگستری، کمرنگ شدن روحیه زورخانه ای و پهلوانی است.

رئیس شورای قضایی استان زنجان، هدف قوه قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم را احیاء هنجارهای اجتماعی در جایگاه خود عنوان کرد و افزود: باید فرهنگ احترام به ریش سفیدان و بزرگترها، احترام به عالم، احترام به بانوان، احترام به ورزشکاران و احترام به حقوق تمام انسان ها با استفاده از ظرفیت های مردمی، روحانیت، علما، دانشگاهیان و مسئولین گسترش و ترویج شود.