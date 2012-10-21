دپوی مناسب دارویی بیماران خاص/ راه اندازی دانشکده پرستاری ترکمنی

عبدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این داروها که شامل داروهای بیماران سرطانی، ms و ... می شود، در یک مرحله دپوی 10 هزار تنی غذا نیز انجام شده است.

عباسی خاطر نشان کرد: همه پرسنل دانشگاه نیز بیمه تکمیلی شده اند ، بودجه دانشگاه نیز که بودجه قابل قبولی است در یک مناقصه به بانکی که بیشترین و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه می داد سپرده شده است.

وی ادامه داد: بخش سوانح و سوختگی بیمارستان 5 آذر در سال 84 شروع به ساخت شد که در نیمه دوم سال 90 به دلیل برخی مشکلات قراردادی و اداری کاملا متوقف شد، اما طی نشست با استاندار و ... مصوب شد و دوباره آغاز به کار کرد و کار تا زمانی که بودجه باشد پیش خواهد رفت و تا کنون نیز پیشرفت خوبی داشته ایم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد پرستار لازم را نداریم که به همه بیمارستان ها سرویس بدهیم، به همین دلیل به دنبال این بودیم که دانشکده ای به زبان ترکمنی بزنیم که متاسفانه نتوانستیم اساتید لازم را تامین کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در این دانشگاه 2076 دانشجو در 6 دانشکده تحصیل می کنند.

عباسی ادامه داد: در دانشگاه انواع رشته های تخصصی رزیدنتی داریم و 2 رشته جدید را نیز در شرف گرفتن هستیم ، یک رشته جدید PHD را نیز گرفته ایم، در مقالات isiنیز از سال 89 تا 90، 30 درصد رشد داشته ایم.

وی در ادامه گفت: اینکه تا چه میزان می توانیم جلو برویم بر اساس آمایش سرزمینی تعیین می شود، به دنبال توسعه هدفمند بر اساس نیازهای استان هستیم.

وی اذعان داشت: دانشگاه های علوم پزشکی با دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری تفاوت هایی دارند و دانشگاه های علوم پزشکی با معاونت های درمان، بهداشت و غذا و دارو فعالیت های گسترده ای دارد.