به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از تمبر مطبوعات با حضور مسئولان و جامعه مطبوعاتی کشور در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها واقع در شبستان اصلی مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. طراحی و انتشار تمبر مطبوعات اقدامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر با کارکرد و اهمیت رسانه ها در کشور است.

سامانه الکترونیکی اشتراک مطبوعات هم قرار است در مراسمی با حضور مسوولان و اهالی رسانه در نمایشگاه نوزدهم مطبوعات رونمایی شود. این سامانه به منظور تسهیل دسترسی مخاطبان به رسانه‌ها و ترویج استفاده از مطبوعات طراحی شده است. علاقه مندان به عضویت دراین سامانه می‌توانند از اشتراک 50 عنوان نشریه استفاده کنند.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به همت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 7 تا 13 آبان ماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.