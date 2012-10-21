  1. فرهنگ و ادب
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

در نمایشگاه مطبوعات امسال/

تمبر و سامانه اشتراک مطبوعات رونمایی می‌شوند

تمبر و سامانه اشتراک مطبوعات رونمایی می‌شوند

تمبر مطبوعات ایران و سامانه اشتراک مطبوعات کشور در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های تهران رونمایی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از تمبر مطبوعات با حضور مسئولان و جامعه مطبوعاتی کشور در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها واقع در شبستان اصلی مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. طراحی و انتشار تمبر مطبوعات اقدامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر با کارکرد و اهمیت رسانه ها در کشور است.

سامانه الکترونیکی اشتراک مطبوعات هم  قرار است در مراسمی با حضور مسوولان و اهالی رسانه در نمایشگاه  نوزدهم مطبوعات رونمایی شود. این سامانه به منظور تسهیل دسترسی مخاطبان به رسانه‌ها و ترویج استفاده از مطبوعات طراحی شده است. علاقه مندان به عضویت دراین سامانه می‌توانند از اشتراک 50 عنوان نشریه استفاده کنند.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به همت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 7 تا 13 آبان ماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود. 

کد مطلب 1724737

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