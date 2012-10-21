جابه جایی در مدیریت با تشخیص وزیر ورزش و جوانان و موافقت استاندار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان البرز ضمن اعلام این مطلب افزود: ماموریتم در استان البرز از شش ماهه گذشته به پایان رسیده و تاکنون با نظر وزیر ورزش و جوانان بوده که به ماموریتم در استان تازه تاسیس البرز ادامه داده ام و هم اکنون عدم ادامه فعالیتم در البرز نیز منوط به تصمیم گیری وزیر ورزش و جوانان است.

بهروز منتقمی با بیان اینکه مدیریت ارثیه شخصی نیست و جابه جایی مدیران امری طبیعی و متداول است ، ادامه داد: جابه جایی از مسئولیتها و انتصاب مدیران کل از سوی وزرا و با موافقت استاندار انجام می پذیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در ادامه با اشاره به همکاری های صورت گرفته بیان کرد: به پاس حمایت های بی شائبه و صادقانه مسئولان استانی در راه پیشبرد ماموریتهای ورزش و جوانان از ابتدای حضورم در استان البرز نهایت تقدیر و تشکر را دارم و نه تنها اختلافی نبوده بلکه همیشه مورد لطف مسئولان استان البرز قرار گرفته ام.

بهروز منتقمی در پایان در خصوص برخی اظهارات نمایندگان مجلس در خبرگزاری ها مبنی بر جابجایی در مدیریت ورزش و جوانان البرز تصریح کرد: اظهارات آقای کولیوند مورد احترام و موجب تشکر است.