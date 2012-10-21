طرح تشدید نظارت و برخورد با متخلفان و محتکران کالا در هرمزگان آغاز شد

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: با توجه به ضروت جلوگیری از افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات پرمصرف از سوی افراد فرصت طلب و سود جو در سطح بازار این طرح اجرا می شود.

وی افزود: طرح تشدید نظارت و بازرسی و برخورد با متخلفان و محتکران کالا همزمان با سراسر کشور از تاریخ 23 مهر ماه امسال به منظور اعمال قانون و نظارت بیشتر بر وضعیت بازار تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات اولویت دار با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از کمبودهای ساختگی و افزایش غیر منطقی قیمت به مدت 45 روز در استان برگزار می شود.

عبدلی زاده عنوان کرد: مسئولان هیچگاه درباره اخلال گران اقتصادی اغماض نکرده و نخواهند کرد و به وطور قطع با متخلفان به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این طرح اقلام پتروشیمی و مواد غذایی، مصالح ساختمانی و لاستیک، شوینده ها و لبنیات، خودرو و لوازم خانگی به عنوان اقلام اولویت دار در بازرسی ها هستند.

عبدلی زاده تأکید کرد: همواره اعلام کرده ایم که بهترین یاری کننده سازمان در شناخت متخلفین اقتصادی مردم و شهروندان هستند که این عزیزان می توانند با تماس به سامانه 124 (اداره مشارکت های مردمی) گزارش ها و شکایات خود را مطرح نمایند تا در اسرع وقت به آن ها رسیدگی شود.