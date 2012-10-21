به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم مرحوم محمدرضا جاسبی علیان روز سه شنبه دوم آبان از ساعت 15 تا 16.30 در مسجد علی ابن موسی الرضا (ع) واقع در خیابان 17 شهریور پایین تر از میدان شهدا خیابان شهید قادری برگزار میشود.
ضمنا مراسم شب هفت مرحوم جاسبی نیز روز جمعه پنجم آبان از ساعت 15 تا 16.30 دقیقه در مسجد الزهرا (س) واقع در خیابان ری، خیابان آب منگول بعد از بیمارستان سوم شعبان برگزار میشود.
محمدرضا جاسبی علیان مدیر فقید انتشارات پیام آزادی و عضو هیئت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی شب گذشته پس از دو سال بیماری در منزل خود دار فانی را وداع گفت.
پیکر مرحوم جاسبی صبح امروز از مقابل منزل وی به سمت قطعه 70 بهشت زهرا تشییع شد.
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