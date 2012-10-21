  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

اعزام هیأت دانشگاه آزاد به چابهار برای اطلاع از وضعیت خانواده دانشجوی شهید

اعزام هیأت دانشگاه آزاد به چابهار برای اطلاع از وضعیت خانواده دانشجوی شهید

دو مقام مسئول دانشگاه آزاد به منظور اطلاع یافتن از وضعیت خانواده دانشجوی شهید این دانشگاه به چابهار اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دانشجویی و مدیر کل امور ایثارگران دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برای بررسی وضعیت خانواده شهید حامد بزّی دانشجوی دانشگاه آزاد چابهار به چابهار اعزام شدند.

این دانشجو در حادثه تروریستی نماز جمعه این شهر به شهادت رسید.
کد مطلب 1724744

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