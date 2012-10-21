اعزام هیأت دانشگاه آزاد به چابهار برای اطلاع از وضعیت خانواده دانشجوی شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دانشجویی و مدیر کل امور ایثارگران دانشگاه آزاد از سوی فرهاد دانشجو برای بررسی وضعیت خانواده شهید حامد بزّی دانشجوی دانشگاه آزاد چابهار به چابهار اعزام شدند.

این دانشجو در حادثه تروریستی نماز جمعه این شهر به شهادت رسید.