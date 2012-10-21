  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

برگزاری هفته عفاف با هدف جلوگیری از بدپوششی در دانشگاه شهیدچمران

برگزاری هفته عفاف با هدف جلوگیری از بدپوششی در دانشگاه شهیدچمران

معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز از برگزاری هفته عفاف با هدف ترویج عفاف و جلوگیری از بد پوششی در این دانشگاه خبر داد.

علی‌رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته عفاف برای اولین بار در سطح دانشگاه‌های کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

وی با بیان اینکه هفته عفاف از شنبه گذشته آغاز شده است و تا روز گذشته ادامه داشت، تصریح کرد: ما معتقدیم که حجاب نتیجه عفاف است و اگر در این زمینه خوب فعالیت شود و فرهنگ سازی خوبی در این زمینه انجام گیرد، وضعیت بد پوششی به عنوان معضلی در جامعه و دانشگاه به عنوان بخشی از جامعه اصلاح می شود.
 
معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در این هفته نمایشگاه‌هایی با موضوع پوشش، حجاب و عفاف و نرم افزارهایی مرتبط با حجاب برگزار شد، همچنین کارگاه‌های آموزشی در زمینه، مهارت زندگی، ازدواج آسمانی، مشکلات مربوط به مواد مخدر و مشاوره حضوری در این زمینه برپا شد.
 
وی ادامه داد: استقبال دانشجویان از هفته عفاف بسیار چشمگیر بود ما معتقدیم در بحث عفاف می توان با یک برنامه ریزی صحیح و استفاده از سخنوران دانشجو پسند فعالیت های تاثیرگذاری انجام داد.
کد مطلب 1724747

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