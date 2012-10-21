برگزاری هفته عفاف با هدف جلوگیری از بدپوششی در دانشگاه شهیدچمران

علی‌رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته عفاف برای اولین بار در سطح دانشگاه‌های کشور در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

وی با بیان اینکه هفته عفاف از شنبه گذشته آغاز شده است و تا روز گذشته ادامه داشت، تصریح کرد: ما معتقدیم که حجاب نتیجه عفاف است و اگر در این زمینه خوب فعالیت شود و فرهنگ سازی خوبی در این زمینه انجام گیرد، وضعیت بد پوششی به عنوان معضلی در جامعه و دانشگاه به عنوان بخشی از جامعه اصلاح می شود.

معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در این هفته نمایشگاه‌هایی با موضوع پوشش، حجاب و عفاف و نرم افزارهایی مرتبط با حجاب برگزار شد، همچنین کارگاه‌های آموزشی در زمینه، مهارت زندگی، ازدواج آسمانی، مشکلات مربوط به مواد مخدر و مشاوره حضوری در این زمینه برپا شد.

وی ادامه داد: استقبال دانشجویان از هفته عفاف بسیار چشمگیر بود ما معتقدیم در بحث عفاف می توان با یک برنامه ریزی صحیح و استفاده از سخنوران دانشجو پسند فعالیت های تاثیرگذاری انجام داد.