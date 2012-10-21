طرح فوریتی برای مدارس خیرین مدرسه ساز از دستور کار مجلس خارج شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی طرح یک فوریتی معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 142 رای موافق، 38 مخالف و 10 رای ممتنع از 230 نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت کردند.

رای به کلیات به دلیل مغایرت این طرح با برنامه پنجم نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود.

موافقان با این طرح معتقدند معافیت خیرین مدرسه ساز از عوارض شهرداری و انشعابات مشوقی برای ادامه کار آنان است و در چند ماه گذشته به دلیل آنکه این معافیت وجود نداشته شاهد کاهش چشمگیر اقدامات خیرین مدرسه ساز هستیم از طرف دیگر مخالفان معتقدند با چنین طرحی نمی توان مدارس خیرین مدرسه ساز را از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات که بودجه عمومی شهرداری است، معاف کرد؛ زیرا عوارض، درآمد شهرداری است و از همان منبع به مردم خدمات ارائه می شود.

نماینده شهرداری که در مجلس حاضر بود در مخالفت با این طرح خاطر نشان کرد: اینکه خیرین مدرسه ساز معافیت هایی داشته باشند، خوب است، اما با این کار نمی شود انجام کارهای خوب دیگر را نادیده گرفت، از طرف دیگر این طرح با تبصره ذیل ماده(181) قانون برنامه پنجم مغایر است. این تبصره تصریح دارد هر گونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان کمیسیونی که این طرح را به تصویب رسانده است، در سخنانی گفت: ما با این طرح می خواهیم بخش خصوصی را بکار بگیریم بودجه عمرانی که برای شهرستان ها در نظر گرفته می شود، برای ساخت یک مدرسه هم کفاف نمی‌دهد، ما می خواهیم این معافیت تشویقی برای خیرین مدرسه ساز باشد، از طرف دیگر این طرح مخالفتی با قانون پنج ساله ندارد؛ زیرا ذکر شده است، از طرف دیگر در این طرح گفته ایم هزینه حق انشعاب و عوارض این مدارس در بودجه سالانه آموزش و پرورش لحاظ شود.

به گزارش مهر، در صورت تصویب نهایی این طرح مقررمی شود از ابتدای سال 1392 عوارض شهرداری ها و تمام هزینه های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل 50 درصد هزینه ساخت آن با تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها و انجمن خیرین مدرسه ساز توسط خیرین مدرسه ساز تامین می شود، از محل اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سالانه برای وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود.

براساس تبصره این ماده واحده نیز وزارتخانه های نیرو و نفت موظف می شدند انشعابات مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار کنند.