استقرار 5 هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش دفتر کار گروه صنعتی شهرستان رباط کریم و بهارستان مسائل و مشکلات صاحبان صنایع و تولید با حضور ریاست اداره تامین اجتماعی این شهرستان در محل دفتر کارگروه صنعت و معدن برگزار شد، در این نشست ابتدا حسین ملک پور گفت: هدف از تشکیل این نشست بررسی مشکلاتی بود که صاحبان صنایع و تولید در اداره تامین اجتماعی شهرستان با آن دست به گریبان هستند.

وی همچنین تصریح کرد: در این شهرستان بیش از 5 هزار واحد صنعتی و تولیدی کوچک و بزرگ وجود دارد که ایجاد دفتر کار گروه یک امر الزامی است.

ملک پور دعوت از مسئولین مرتبط با صنایع و تولید را به منظور پاسخگویی به مطالبات صاحبان صنعت را یکی از اهداف این دفتر برشمرد و در ادامه بر توجه ویژه مسئولین شهرستان به حوزه صنعت و تولید تاکید کرد.

در ادامه این نشست همچنین تعدادی از صنعتگران از بروکراسی اداری تامین اجتماعی گلایه کردند که طیبی ریاست اداره تامین اجتماعی شهرستان رشد جمعیت شهرستان را یکی از عواملی دانست که در مسیر خدمت رسانی کم کاری صورت گرفته است.