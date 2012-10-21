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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۷

ثقفی به مهر خبر داد:

سرانه آموزشی پیام نور خراسان جنوبی به چهار مترمربع افزایش می یابد

سرانه آموزشی پیام نور خراسان جنوبی به چهار مترمربع افزایش می یابد

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی از افزایش سرانه آموزشی این دانشگاه به چهار مترمربع به ازای هر دانشجو تا دهه فجر امسال خبر داد.

مهدی ثقفی در گفتگو با مهر، سرانه فضای آموزشی این دانشگاه را در حال حاضر 2.5 مترمربع اعلام کرد و اظهارداشت: هم اکنون میزان فضای آموزشی به ازای هر دانشجو در پیام نور استان نسبت به سایر دانشگاه های کشور از نرم بالاتری برخوردار است.

وی از بهره برداری از 15 پروژه عمرانی در دهه فجر امسال در این دانشگاه خبر داد و گفت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر  150 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

ثقفی پیشرفت فیزیکی این پروژه ها را 90 درصد عنوان کرد و بیان داشت: نه ساختمان آموزشی با متراژ سه هزار و 200 متر مربع زیربنا و 20 درصد فضای آزمایشگاهی، سه سوله ورزشی در مرکزهای نهبندان، قاین(دو سوله)، فاز دوم ساختمان آموزشی فردوس، مهمانسرا و مسجد از جمله این طرح ها است.

وی اضافه کرد: به بهره برداری از این تعداد پروژه سرانه فضای آموزشی دانشگاه پیام نور به ازای هر دانشجو به دو برابر افزایش می یابد.

ثقفی از پیگیری جدی برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی در این دانشگاه خبر داد و گفت: همچنین در این مقطع برای رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به طور جدی پیگیری می شود و در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین اخذ مجوز در رشته های فیزیک، جامعه شناسی، تربیت بدنی و روانشناسی نیز پیگیری می شود.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی با اشاره به آغاز به کار این دانشگاه از سال 69 در استان، یادآور شد: این دانشگاه از روند توسعه بسیار خوبی طی این سالها برخوردار بوده است.

کد مطلب 1724753

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