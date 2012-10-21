200 مدیر کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی خواستار حمایت مسئولین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، 200 تن از مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی با صدور پیامی، خواهان تحقق سفارش رهبر انقلاب در خصوص ضرورت توجه به کانون های فرهنگی هنری مساجد در دیدار با طلاب و روحانیون استان، شدند.

مدیران مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی در این پیام تاکید کرده اند: سفارش رهبر انقلاب که اکنون پس از 20 سال از تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد مایه دلگرمی و نوید بخش اعضای کانون ها در سرتاسر ایران اسلامی است را به دیده منت می پذیریم و اهتمام ویژه ای برای اعتلای فرهنگ عمومی استان مبتنی بر فرهنگ اصیل اسلامی خواهیم داشت.

در ادامه ی این پیام آمده است: اعضای کانون های مساجد امید دارند با سفر تاریخی حضرت آیت الله خامنه ای به خراسان شمالی، کانون های فرهنگی هنری مساجد نیز از عنایات این سفر عظیم و به یاد ماندنی بهره مند گردیده و ره توشه ای برگیرند.

در پایان این پیام آمده است: نهاد اثر گذار کانون های فرهنگی هنری در طول 20 سال گذشته فعالیت های چشم گیری از جمله تاسیس 237 کانون فرهنگی هنری، 21 کانون تخصصی، 140 کتابخانه مخزن دار، 228 مرکز مجری طرح تلاوت نور، 18 باب خانه نور، 122 مرکز مجری طرح تفسیر همراه و 90 حلقه تربیتی چهره به چهره و نیز برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری و دوره های متعدد آموزشی و قرآنی، پژوهشی و توجه به نخبگان روستایی را در صدر اولویت های خود قرار داده اند.