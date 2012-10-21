لزوم جلوگیری از ذبح دام در معابر عمومی/ استقرار 22 اکیپ برای ذبح دام در جنوب کرمان

ابراهیم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود بیماری مشترک دام و انسان گفت: ذبح دام در معابر عمومی می تواند به این امر دامن بزند.

وی ذبح دام در معابر عمومی را تهدیدی برای سلامت شهروندان دانست و افزود: 50 درصد بیماری های عفونی از دام به انسان منتقل می شود.

این مسئول تصریح کرد: خون دام، ضمن آلوده کردن محیط باعث انتقال، انتشار و ماندگاری عوامل بیماری زا می شود.

وی ادامه داد: ذبح دام باید زیر نظر کارشناسان دامپزشکی صورت بگیرد تا از سلامت دام کشتار شده اطمینان حاصل شود.

توکلی گفت: برای این منظور 22 اکیپ برای روز عید سعید قربان در جنوب استان کرمان در نظر گرفته شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به اینکه کشتارگاه های جنوب استان کرمان در این روز فعال هستند شهروندان برای جلوگیری از شیوع بیماری های مشترک، دام های قربانی خود را در این محل ها و تحت نظارت کارشناسان بهداشتی و شرعی ذبح کنند.