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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

توکلی:

لزوم جلوگیری از ذبح دام در معابر عمومی/ استقرار 22 اکیپ برای ذبح دام در جنوب کرمان

لزوم جلوگیری از ذبح دام در معابر عمومی/ استقرار 22 اکیپ برای ذبح دام در جنوب کرمان

جیرفت - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی جنوب استان کرمان از استقرار 22 اکیپ ثابت و سیار در جنوب استان کرمان برای ذبح دام در روز عید سعید قربان خبر داد.

ابراهیم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود بیماری مشترک دام و انسان گفت: ذبح دام در معابر عمومی می تواند به این امر دامن بزند.

وی ذبح دام در معابر عمومی را تهدیدی برای سلامت شهروندان دانست و افزود: 50 درصد بیماری های عفونی از دام به انسان منتقل می شود.

این مسئول تصریح کرد: خون دام، ضمن آلوده کردن محیط باعث انتقال، انتشار و ماندگاری عوامل بیماری زا می شود.

وی ادامه داد: ذبح دام باید زیر نظر کارشناسان دامپزشکی صورت بگیرد تا از سلامت دام کشتار شده اطمینان حاصل شود.

توکلی گفت: برای این منظور 22 اکیپ برای روز عید سعید قربان در جنوب استان کرمان در نظر گرفته شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به اینکه کشتارگاه های جنوب استان کرمان در این روز فعال هستند شهروندان برای جلوگیری از شیوع بیماری های مشترک، دام های قربانی خود را در این محل ها و تحت نظارت کارشناسان بهداشتی و شرعی ذبح کنند.

کد مطلب 1724756

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