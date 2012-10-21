جوایز کتاب هند برندگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان نیوز، این جایزه که در چهار بخش هر سال برترین‌ها را انتخاب می‌کند، در میان برندگان امسال که از میان برترین کتاب‌های سال 2011 انتخاب شده اند، در بخش کتاب کودک اثری را شایسته تقدیر ندانست.

در بخش ترجمه اثر هندی به انگلیسی «زن آرایا» نوشته نارایان به ترجمه کاترین تانکاما این جایزه را به صورت مشترک با رمان «17» نوشته آنیتا آگنیهوتری ترجمه آروناوا سینها کسب کرد.

در بخش غیرداستانی «یک مرد آزاد» نوشته امان ستی از انتشارات رندوم‌هاوس هند موفق شد ام جی اکبر و ارشیا ستار را پشت سر بگذارد.

در بخش داستان نیز «زمین تاخورده» نوشته آنورادا روی از انتشارات سیمون اند شوستر موفق شد تا رقبای پرقدرتی چون «رود دود» آمیتاو قوش، «نارکوپولیس» نامزد بوکر نوشته جت تایل و نامزد بوکر آسیا یعنی «همکاری موذیانه مردمی که مراقب اند» نوشته رائول باتاچاریا را عقب براند.

در بخش بهترین کتاب به انتخاب مردم نیز از میان فهرستی شامل 10 کتاب راوی سابرامانیان برای کتاب «بانکدار افسانه ای» انتخاب شد.

جایزه سالانه کتاب کراس ورد از سوی اکونومیست و شبکه کتابفروشی کراس ورد از سال 1998 اهدا می‌شود و ارزش آن 300 هزار روپیه معادل 5 هزار دلار است.