به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با انتقاد از طرح مطرح شده درخصوص جدایی پارسیان از استان هرمزگان گفت: استانهای دیگر، توسعه‌شان را در گرو تجزیه هرمزگان ندانند و تلاش کنند تا از ظرفیتهای موجودشان در این راستا بهره برند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجی‌آباد در مجلس شورای اسلامی هرگونه تصمیم در مورد تقسیمات منطقه‌ای بخصوص در ناحیه مرزها را نیازمند به عقلانیت و تدبیر هرچه بیشتر دانست و گفت: تصمیمات مقطعی در مورد بافت فرهنگی و اقلیمی یک منطقه نه تنها نمی‌تواند در پیشرفت و توسعه آنها موثر باشد٬ بلکه سبب ایجاد یک حس سرخوردگی در میان مردم می‌شود و باید از آن اجتناب کرد.

آشوری طرح هر مبحثی درخصوص تجزیه بخش‌هایی از استان هرمزگان به بهانه توسعه و به دریا رساندن دیگر استانهای کشور را بر خلاف مصالح ملی دانست گفت: هر نوع تصمیم‌گیری در مورد این گونه مسائل باید بر اساس خواست واقعی مردم استان هرمزگان و بر آمده از نظرات مردم آن باشد و نمایندگان هرمزگان بر همین اساس هر اقدامی را بدون در نظر گرفتن این قاعده در تعارض با منافع استان می‌دانند و برای جلوگیری از آن اقدام می‌کنند.