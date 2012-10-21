به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با انتقاد از طرح مطرح شده درخصوص جدایی پارسیان از استان هرمزگان گفت: استانهای دیگر، توسعهشان را در گرو تجزیه هرمزگان ندانند و تلاش کنند تا از ظرفیتهای موجودشان در این راستا بهره برند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجیآباد در مجلس شورای اسلامی هرگونه تصمیم در مورد تقسیمات منطقهای بخصوص در ناحیه مرزها را نیازمند به عقلانیت و تدبیر هرچه بیشتر دانست و گفت: تصمیمات مقطعی در مورد بافت فرهنگی و اقلیمی یک منطقه نه تنها نمیتواند در پیشرفت و توسعه آنها موثر باشد٬ بلکه سبب ایجاد یک حس سرخوردگی در میان مردم میشود و باید از آن اجتناب کرد.
آشوری طرح هر مبحثی درخصوص تجزیه بخشهایی از استان هرمزگان به بهانه توسعه و به دریا رساندن دیگر استانهای کشور را بر خلاف مصالح ملی دانست گفت: هر نوع تصمیمگیری در مورد این گونه مسائل باید بر اساس خواست واقعی مردم استان هرمزگان و بر آمده از نظرات مردم آن باشد و نمایندگان هرمزگان بر همین اساس هر اقدامی را بدون در نظر گرفتن این قاعده در تعارض با منافع استان میدانند و برای جلوگیری از آن اقدام میکنند.
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