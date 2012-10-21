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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۱

آشوری مطرح کرد:

استانهای دیگر توسعه‌شان را در تجزیه هرمزگان جستجو نکنند

استانهای دیگر توسعه‌شان را در تجزیه هرمزگان جستجو نکنند

بندرعباس -خبرگزاری مهر: عضو هیئت‌رئیسه و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: استانهای دیگر، توسعه‌شان را در گرو تجزیه هرمزگان ندانند و تلاش کنند تا از ظرفیتهای موجودشان در این راستا بهره برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با انتقاد از طرح مطرح شده درخصوص جدایی پارسیان از استان هرمزگان گفت: استانهای دیگر، توسعه‌شان را در گرو تجزیه هرمزگان ندانند و تلاش کنند تا از ظرفیتهای موجودشان در این راستا بهره برند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، بندرخمیر و حاجی‌آباد در مجلس شورای اسلامی هرگونه تصمیم در مورد تقسیمات منطقه‌ای بخصوص در ناحیه مرزها را نیازمند به عقلانیت و تدبیر هرچه بیشتر دانست و گفت: تصمیمات مقطعی در مورد بافت فرهنگی و اقلیمی یک منطقه نه تنها نمی‌تواند در پیشرفت و توسعه آنها موثر باشد٬ بلکه سبب ایجاد یک حس سرخوردگی در میان مردم می‌شود و باید از آن اجتناب کرد.

آشوری طرح هر مبحثی درخصوص تجزیه بخش‌هایی از استان هرمزگان به بهانه توسعه و به دریا رساندن دیگر استانهای کشور را بر خلاف مصالح ملی دانست گفت: هر نوع تصمیم‌گیری در مورد این گونه مسائل باید بر اساس خواست واقعی مردم استان هرمزگان و بر آمده از نظرات مردم آن باشد و نمایندگان هرمزگان بر همین اساس هر اقدامی را بدون در نظر گرفتن این قاعده در تعارض با منافع استان می‌دانند و برای جلوگیری از آن اقدام می‌کنند.

کد مطلب 1724760

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