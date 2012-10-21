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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

کنفرانس«ایجاد صلح جهانی از طریق فرهنگ معنوی» در قزاقستان برگزار شد

کنفرانس«ایجاد صلح جهانی از طریق فرهنگ معنوی» در قزاقستان برگزار شد

کنفرانس بین المللی «ایجاد صلح جهانی از طریق فرهنگ معنوی» به مناسبت بیستمین سالگرد تشکیل «انجمن پیمان روحانی» با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در پایتخت سیاسی قزاقستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بیستمین سالگرد تشکیل انجمن پیمان روحانی کنفرانس بین المللی، کنفرانسی با عنوان « ایجاد صلح جهانی از طریق فرهنگ معنوی» 27 و 28 مهرماه  با حضور هیأت ایرانی و شخصیتهای علمی، فرهنگی و مذهبی از بیش از 25 کشور و مجامع بین المللی عمده جهان از جمله شخصیتهایی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، چین، هند، سوئیس، آرژانتین، روسیه، اوکراین، آلمان، لبنان، مکزیک، اسپانیا و آمریکا و ژاپن در کاخ استقلال شهر آستانا؛ پایتخت سیاسی قزاقستان برگزار شد.

این کنفرانس با حضورحضرت آیت ا... تسخیری مشاور مقام معظم رهبری در جهان اسلام، دهشیری معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تبرائیان معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، حلمی رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان و رایزن فرهنگی کشورمان  برگزارشد.
 
 
«تولیگن محمد جانف» دبیر کنگره و نماینده مجلس سنای قزاقستان در سخنان خود به تاریخچه تشکیل انجمن و کنفرانس فرهنگ معنوی پرداخت و اهداف تشکیل انجمن فرهنگ معنوی و کنفرانس های فرهنگ معنوی را دستیابی به صلح پایدار عنوان کرد.
 
پس از آن « یرالی توگژانف» نماینده روسیه و رئیس دبیرخانه مجلس مردم قزاقستان و همچنین «دارخان مینبایف» وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز طی سخنانی اهمیت و اهداف برگزاری این کنفرانس را بیان داشتند.
 
آیت ا... تسخیری به عنوان رئیس هیأت ایرانی طی سخنانی با استناد به آیات و روایات اسلامی و جایگاه والای انسان به اهمیت و ضرورت صلح و آرامش در جهان پرداخت و دستورات اسلامی را به عنوان پیام آور صلح و دوستی بیان داشت.
 
بعد از ظهر روز اول کنفرانس با دو بخش ادامه یافت، بخش اول شرکت مدعوین در کمیسیون هایی که برای بررسی پیشنهادات و راهکارها تشکیل شد که دهشیری، حلمی و تبرائیان در این کمیسیونها شرکت و دیدگاه جمهوری اسلامی را بیان کردند.
 
در قسمت پایانی این کنفرانس نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان از قبیل تشکیل بین المللی کار گروه، ایجاد شبکه ای از مرکز فرماندهی منطقه ای برای ایجاد صلح و آرامش، جذب نخبگان به عنوان متحدان بالقوه و شرکت کنندگان در انجمن معنوی، جستجو برای سرمایه گذاران در این راستا، استفاده از منابع آنلاین و دیگران برای گسترش همکاری ها برای ایجاد صلح و آرامش در جهان جمع آوری گردید.
کد مطلب 1724762

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