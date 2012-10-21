کنفرانس«ایجاد صلح جهانی از طریق فرهنگ معنوی» در قزاقستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بیستمین سالگرد تشکیل انجمن پیمان روحانی کنفرانس بین المللی، کنفرانسی با عنوان « ایجاد صلح جهانی از طریق فرهنگ معنوی» 27 و 28 مهرماه با حضور هیأت ایرانی و شخصیتهای علمی، فرهنگی و مذهبی از بیش از 25 کشور و مجامع بین المللی عمده جهان از جمله شخصیتهایی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، فرانسه، چین، هند، سوئیس، آرژانتین، روسیه، اوکراین، آلمان، لبنان، مکزیک، اسپانیا و آمریکا و ژاپن در کاخ استقلال شهر آستانا؛ پایتخت سیاسی قزاقستان برگزار شد.

این کنفرانس با حضورحضرت آیت ا... تسخیری مشاور مقام معظم رهبری در جهان اسلام، دهشیری معاون آموزشی و پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تبرائیان معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، حلمی رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان و رایزن فرهنگی کشورمان برگزارشد.

«تولیگن محمد جانف» دبیر کنگره و نماینده مجلس سنای قزاقستان در سخنان خود به تاریخچه تشکیل انجمن و کنفرانس فرهنگ معنوی پرداخت و اهداف تشکیل انجمن فرهنگ معنوی و کنفرانس های فرهنگ معنوی را دستیابی به صلح پایدار عنوان کرد.

پس از آن « یرالی توگژانف» نماینده روسیه و رئیس دبیرخانه مجلس مردم قزاقستان و همچنین «دارخان مینبایف» وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز طی سخنانی اهمیت و اهداف برگزاری این کنفرانس را بیان داشتند.

آیت ا... تسخیری به عنوان رئیس هیأت ایرانی طی سخنانی با استناد به آیات و روایات اسلامی و جایگاه والای انسان به اهمیت و ضرورت صلح و آرامش در جهان پرداخت و دستورات اسلامی را به عنوان پیام آور صلح و دوستی بیان داشت.

بعد از ظهر روز اول کنفرانس با دو بخش ادامه یافت، بخش اول شرکت مدعوین در کمیسیون هایی که برای بررسی پیشنهادات و راهکارها تشکیل شد که دهشیری، حلمی و تبرائیان در این کمیسیونها شرکت و دیدگاه جمهوری اسلامی را بیان کردند.

در قسمت پایانی این کنفرانس نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان از قبیل تشکیل بین المللی کار گروه، ایجاد شبکه ای از مرکز فرماندهی منطقه ای برای ایجاد صلح و آرامش، جذب نخبگان به عنوان متحدان بالقوه و شرکت کنندگان در انجمن معنوی، جستجو برای سرمایه گذاران در این راستا، استفاده از منابع آنلاین و دیگران برای گسترش همکاری ها برای ایجاد صلح و آرامش در جهان جمع آوری گردید.