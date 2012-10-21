سینا سرلک که این روزها آلبوم «موج سودا» با آواز وی و آهنگسازی یحیی علوی و با شعرهایی از حافظ، مولانا، محمد قهرمان و محمدرضا شفیعی کدکنی منتشر شده است، در اینباره به خبرنگار مهر گفت: این آلبوم شامل 10 قطعه با نامهای حال خونین دلان براساس شعری از حافظ و آهنگ یحیی علوی، ساز و آواز شور با شعری از محمد قهرمان، ضربی شور با آهنگ یحیی علوی، تکنوازی تار توسط قاسم رحیمزاده، درد نهان سوز براساس شعری از محمد رضا شفیعی کدکنی و آهنگ یحیی علوی، تکنوازی کمانچه توسط همایون پشتدار، سرگشته با آهنگ یحیی علوی، ادامه ساز و آواز، شبگردِ مبتلا بر اساس شعری از مولانا و آهنگ یحیی علوی و چهار مضراب یحیی علوی، به همراه تکنوازی تارقاسم رحیم زاده و تکنوازی کمانچه همایون پشتدار، است.
سینا سرلک که به تازگی آلبوم «موج سودا» با خوانندگی وی منتشر شده است، گفت: برای من انتشار یک آلبوم هدف نیست بلکه میخواهم یک کار با کیفیت عرضه کنم که به ذات هنر احترام بگذارد و مسایل اجتماعی را هم مدنظر داشته باشد.
وی ادامه داد: به اعتقاد خودم این آلبوم اثر باکیفیتی است و جزو کارهای خوبم محسوب میشود. دلیل آن هم این است که همه اعضای گروه کار خود را به بهترین نحو انجام دادند. شیوه کار من اینگونه است که برای اجرای یک آلبوم وقت زیادی میگذارم و سعی میکنم با همه ارکان کار از شعر تا موسیقی ارتباط برقرار کنم و در این آلبوم این اتفاق به خوبی رخ داد.
خواننده آلبوم «راه و ماه» با اشاره به اینکه تا اعضای یک گروه با کار ارتباط درونی برقرار نکنند این ارتباط بین یک اجرا و مخاطب هم برقرار نمیشود، بیان کرد: فکر میکنم این یک اصل است که اگر خواننده با موسیقی و شعر ارتباط درونی برقرار کند و کل یک کار بر دل هنرمندان آن اثر بنشیند، لاجرم بر دل مخاطب هم مینشیند.
سرلک با بیان این که کار جدیدیش را اثری میداند که در کنار توجه به کیفیت هنری سعی داشته به مسایل روز جامعه نیز توجه داشته باشد افزود: برای من انتشار یک آلبوم هدف نیست بلکه میخواهم یک کار با کیفیت عرضه کنم که به ذات هنر احترام بگذارد و مسایل اجتماعی را هم مدنظر داشته باشد.
چارچوبهای کار در جامعه را میدانم
وی در بخش دیگر صحبتهایش با تاکید بر اینکه چارچوبهای کار هنری در ایران را میشناسد، تشریح کرد: برخی از افراد میخواهند با خارج شدن از حد و حدودها و در زمانبندیهای خاص اجتماعی و سیاسی از این فضاها بهرهبرداری کنند ولی من همیشه سعی کردهام چارچوب های مورد پذیرش جامعه را رعایت کنم و به دنبال بُل گرفتن نبودهام.
این خواننده اضافه کرد: در آلبوم «موج سودا» یک غزل از حافظ با عنوان حال خونین دلان اجرا کردم که کار خوبی شده است. همچنین «درد نهان سوز» سرودهای از استاد شفیعی کدکنی و «رو سر بنه به بالین» از حضرت مولانا از دیگر قطعههای آلبوم است.
سرلک درباره دلیل انتخاب «موج سودا» برای آلبوم جدیدش نیز گفت: من اصرار داشتم نام آلبوم «حال خونین دلان» باشد ولی یحیی علوی آهنگساز کار نام «موج سودا» را مدنظر داشت که از همان قطعه «رو سر بنه به بالین» مولانا انتخاب شده است.
وی در پایان تاکید کرد: این آلبوم در کنار اینکه یک اثر هنری است، حرف اجتماعی هم دارد و آرزوی ما برای همه مردم جهان صلح و آرامش است. من شخصا خودم رو به سرزمینم و مردمش متعهد میدانم به همین دلیل با همه سختیها سعی می کنم به کارم ادامه دهم.
در این اثر بابک راحتی با تار، رباب و دوتار، قاسم رحیم زاده با تار، تار باس و رباب ، وحید رستگاری با بربط، رضا احسان پوربا دف، یوحنا علوی با تنبک، همایون پشتدار با کمانچه و کمانچه آلتو، علی فربدنیا با نی ، ناصر جوانمردی با سه تار، یحیی علوی با سنتور و بربط ، تکنوازان قاسم رحیم زاده و همایون پشتدار به نوازندگی پرداخته و یحیی علوی هم علاوه بر نوازندگی وساختن آهنگ اکثر قطعات به همنوازی آواز با سینا سرلک هم پرداخته است .
این آلبوم از 29 مهر توسط پخش رهگذر هفت اقلیم و ایران گام در بازار موسیقی توزیع شده است.
همچنین چند هفته پیش آلبوم موسیقی «ظهیر» با آهنگسازی علی میثمیان و خوانندگی سینا سرلک با موضوع عاشقانه لیلی و مجنون نیز منتشر شده است.
کد مطلب 1724763
نظر شما