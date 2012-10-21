تقدیر آیت الله علوی گرگانی از تفکیک جنسیتی در دانشگاه های قم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی محمد علی علوی گرگانی در دیدار استاندار قم با بیان اینکه کسب مقام و سمت برای انسان نوعی امتحان الهی است، بیان کرد: مقام استانداری بسیار با اهمیت است چراکه تمام ظرفیت های استان در این متمرکز شده است و همین موضوع سمت استانداری را تبدیل به امتحانی دشوار می کند که برای سربلندی و موفقیت در این مقام، نیازمند لطف خداوند و کمک دیگر مسئولان خواهید بود.

وی در ادامه با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع)، اظهار کرد: باید خوشحال بود اما باید در تمامی کارها با توکل به خدا به پیش رفت تا انسان دچار لغزش نشود.



این استاد خارج فقه حوزه، نوع مدیریت در سطح استان قم را متفاوت دانست و گفت: انقلاب اسلامی از قم ریشه گرفته است و علم از شهر مقدس قم به دنیا صادر می شود، بنابراین مسئولان استان باید پدرانی مهربان و دلسوز برای مردم باشند.



آیت الله علوی گرگانی در پایان با اشاره به تفکیک جنسیتی صورت گرفته در سه دانشگاه سطح استان قم، عنوان کرد: فعالیت های فرهنگی مسئولان استان قابل تقدیر است.

رویکرد مسئولان در طرح حرم جمکران رویکرد فرهنگی و معنوی است





در ابتدای این دیدار استاندار قم با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در استان، بیان کرد: اولویت مسئولان استان برای خدمت رسانی به مردم، برنامه ریزی و گام برداشتن براساس وظیفه الهی است و همین امر باعث شده است که در طول چند سال گذشته خدمات چشمگیری در عرصه پیشرفت این استان مقدس صورت گیرد.



کرم رضا پیریایی با بیان اینکه یکی از طرح های محرک توسعه در استان قم، طرح جامع حرم جمکران است، اعلام کرد: رویکرد مسئولان استان در رابطه با طرح حرم جمکران، رویکرد اقتصادی نیست و تلاش می شود تا سرمایه گزاری های در این طرح، سرمایه گزاری های فرهنگی و معنوی باشد.



وی در پایان با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس جمهور، عنوان کرد: عزم مدیران و مسئولان کشور در راستای پیشرفت و توسعه شهر مقدس قم است چرا که این نقطه از ایران اسلامی، الگوی جهان تشیع است و دستور رئیس جمهور در راستای اختصاص اعتبار مورد نیاز برای طرح آبرسانی به قم از سرشاخه های دز گواهی بر این مدعا است.