به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روداو، آرکان اسد که اصالتا کرد است و سال 1983 در حالی که 3 سال داشت با خانواده‌اش به اروپا مهاحرت کرد و در سوئد ساکن شد، برای کتابی با عنوان «ازدواج اجباری» که داستان زندگی خودش است، این جایزه را از آن خودش کرد.

سال 2011 این کتاب موفق شده بود تا به عنوان بهترین کتاب در زمینه جنسیت و تساوی اجتماعی یک جایزه کسب کند و اوایل امسال نیز نامزد کسب جایزه بهترین کتاب سوئدی نوشته یک نویسنده خارجی شده بود.

اما اسد دریافت این جایزه را مهم‌تر از دو جایزه دیگر می‌داند چون این جایزه با رای مردم برنده خود را انتخاب می‌کند.

اسد که خود را قربانی فرهنگ پدرسالاری می‌داند، می‌گوید: یکی از ویژگی‌های فرهنگی ما این است که والدین می‌توانند برای فرزندانشان تصمیم بگیرند و این تصمیم‌ها اغلب مخالف با نظر بچه‌هاست و به آنها آسیب می‌رساند.

پدر اسد نیز در حالی که او فقط 19 سال داشت وی را وادار به ازدواج کرد، اما او در برابر اصرار پدرش ایستادگی کرد، ولی این کار موجب شد تا روابط او با برخی از اعضای خانواده اش به هم بخورد.

اسد می‌گوید: پس از انتشار کتاب «بلا و فاطمه» در سال 2002 مردم سوئد به کردها به عنوان افرادی که زنان را می‌کشند نگاه می‌کنند و او سعی کرد تا با این کتاب نشان بدهد که دختران و پسران هر دو می‌توانند قربانی عدم درک فرهنگی بین دو نسل باشند. این کتاب موجب شد تا اسد به کنفرانس‌های مختلف دعوت شود و درباره عدم درک فرهنگی صحبت کند.

اسد که از کردهای عراق است، کتاب بعدی‌اش را سال آینده با موضوع خانواده خودش منتشر می‌کند.