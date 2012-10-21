نقش پررنگ اولیا و مربیان در تربیت فرزندان شایسته

به گزارش خبرنگار مهر، مراسمی به مناسبت هفته اولیا و مربیان صبح یک شنبه با حضور حمید محرمی شهردار رودهن و 400 دانش‏آموز رودهنی و شماری از مسئولان در دبستان دخترانه "اندیشه" شهر رودهن برگزار شد که جمعی از اولیا و مربیان درباره مسائل مختلف تبادل نظر کردند.

در این مراسم که دانش‏آموزان مقاطع اول تا ششم ابتدایی در قالب گروه‏های 10 نفره به اجرای برنامه ‏های متنوع فرهنگی حضور داشتند، از طریق نقاشی با آبرنگ به بیان دعاها و آرزوهای خود نیز پرداختند.

شهردار رودهن در این مراسم آرزوهای کودکان را از آنها جویا شد و در فضایی صمیمی، به ترغیب آنها برای استمرار و پویایی برای کسب دانش و تحصیل علم پرداخت و افزود: به طور قطع کودکان امروز، مدیران و آینده ‏سازان فردای ایران اسلامی هستند.

وی بیان داشت: تعلیم و تعلم کودکان از مهمترین امور محسوب می‏ شود و این وظیفه خطیر بعد از خانواده بر دوش نهاد آموزش و پرورش است.

فعالیت انجمن اولیا و مربیان برای رفع معضلات لازم است

شهردار رودهن ادامه داد: فعالیت انجمن اولیا و مربیان و سود جستن از تجربیات مختلف برای رفع معضلات موجود در مسیر تحصیل علم قشر جوان و نوجوان جامعه و منطقه باید بیشتر شود.

وی تصریح کرد: خانواده‏های دانش‏آموزان گاهی به دلیل مشغله فراوان از مشکلات آموزشی فرزندان خود با خبر نیستند؛ از این رو، باید همکاری های تنگاتنگی بین اولیای مدارس و خانواده‏ها برقرار باشد.

محرمی ادامه داد: انجمن اولیا و مربیان می تواند کمک شایانی در تمام مسائل و مشکلات مدرسه اعم از آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و پرورشی و حتی مالی به مدیر و معلمان مدرسه داشته باشد.

وی بیان داشت: به دلیل وجود مشکلات متعدد آموزشی و تربیتی، پیوند اولیا و مربیان بیش از هر زمان دیگری لازم است و تنها این دو نهاد هستند که می توانند با حرکت مکمل و روشن در تربیت و تعلیم بهتر فرزندان این مرز و بوم نقش ایفا کنند.

شهردار رودهن اضافه کرد: والدین با حضور ثمربخش خود در مدارس و مشارکت جدی و تأثیرگذار در انجمن اولیا و مربیان، می توانند عاملی مؤثر بر پیشرفت و تکامل فرزندان این مرز و بوم باشند و با حس استقلال علمی و فرهنگی کشور در این رسالت و مسئولیت خطیر، مدارس را همراهی کنند و این همسویی و همفکری را استمرار و تداوم دهند.