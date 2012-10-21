نقش پررنگ اولیا و مربیان در تربیت فرزندان شایسته

به گزارش خبرنگار مهر، مراسمی به مناسبت هفته اولیا و مربیان صبح یک شنبه با حضور حمید محرمی شهردار رودهن و 400 دانشآموز رودهنی و شماری از مسئولان در دبستان دخترانه "اندیشه" شهر رودهن برگزار شد که جمعی از اولیا و مربیان درباره مسائل مختلف تبادل نظر کردند.
در این مراسم که دانشآموزان مقاطع اول تا ششم ابتدایی در قالب گروههای 10 نفره به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی حضور داشتند، از طریق نقاشی با آبرنگ به بیان دعاها و آرزوهای خود نیز پرداختند.
شهردار رودهن در این مراسم آرزوهای کودکان را از آنها جویا شد و در فضایی صمیمی، به ترغیب آنها برای استمرار و پویایی برای کسب دانش و تحصیل علم پرداخت و افزود: به طور قطع کودکان امروز، مدیران و آینده سازان فردای ایران اسلامی هستند.
وی بیان داشت: تعلیم و تعلم کودکان از مهمترین امور محسوب می شود و این وظیفه خطیر بعد از خانواده بر دوش نهاد آموزش و پرورش است.
فعالیت انجمن اولیا و مربیان برای رفع معضلات لازم است
شهردار رودهن ادامه داد: فعالیت انجمن اولیا و مربیان و سود جستن از تجربیات مختلف برای رفع معضلات موجود در مسیر تحصیل علم قشر جوان و نوجوان جامعه و منطقه باید بیشتر شود.
وی تصریح کرد: خانوادههای دانشآموزان گاهی به دلیل مشغله فراوان از مشکلات آموزشی فرزندان خود با خبر نیستند؛ از این رو، باید همکاری های تنگاتنگی بین اولیای مدارس و خانوادهها برقرار باشد.
محرمی ادامه داد: انجمن اولیا و مربیان می تواند کمک شایانی در تمام مسائل و مشکلات مدرسه اعم از آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی و پرورشی و حتی مالی به مدیر و معلمان مدرسه داشته باشد.
وی بیان داشت: به دلیل وجود مشکلات متعدد آموزشی و تربیتی، پیوند اولیا و مربیان بیش از هر زمان دیگری لازم است و تنها این دو نهاد هستند که می توانند با حرکت مکمل و روشن در تربیت و تعلیم بهتر فرزندان این مرز و بوم نقش ایفا کنند.
شهردار رودهن اضافه کرد: والدین با حضور ثمربخش خود در مدارس و مشارکت جدی و تأثیرگذار در انجمن اولیا و مربیان، می توانند عاملی مؤثر بر پیشرفت و تکامل فرزندان این مرز و بوم باشند و با حس استقلال علمی و فرهنگی کشور در این رسالت و مسئولیت خطیر، مدارس را همراهی کنند و این همسویی و همفکری را استمرار و تداوم دهند.
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