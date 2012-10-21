مسئولان درباره حوادث کاروان های راهیان نور پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا عزیزی نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکر آئین نامه ای با اشاره به حادثه تصادف اتوبوس کاروان راهیان نور و کشته شدن 26 دانش آموز در این حادثه، گفت: جای تاسف است که در کشور ما نخبگان مثل گل پرپر می‌شوند و کسی پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: پارسال این حادثه برای دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بوجود آمد و سال قبل از آن نیز 22 معلم جوان ما در این راه جان دادند و استان ما را داغدار کردند، اما چه اقدامی شد؟ مطمئن باشید اگر چنین باشد این سانحه دلخراش مجددا پیش می آید و کسی پاسخگو نیست، کسی عذرخواهی نمی کند. چه کسی مسئولیت این ضایعه را به گردن می‌گیرد؟

عزیزی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: جناب وزیر آیا شما راضی هستید که بچه‌ات این مسیر را برود، سپس جنازه‌اش را به شما تحویل دهند؟ جناب سردار نقدی نفس قضیه راهیان نور درست است، ما هر چه داریم از شهدا است، اما آیا شما پاسخگو هستید؟ آیا جاده‌های ما ظرفیت این سفرها را دارد؟

وی خطاب به وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر نیرو گفت: پل زدن برای آبگیری سدها باعث تصادفات می شود، شهدا راضی نیستند بچه ها بروند و مثل گل پرپر شوند. مسئولان ضمن عذرخواهی باید پاسخگو باشند.

نماینده اردل و فارسان از کمیسیون امنیت ملی مجلس، وزیران دفاع، آموزش و پرورش، راه، مسکن و شهرسازی و نیرو خواست تا این قضیه را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنند و مردم را بی جواب نگذارند.

لاریجانی در پاسخ به این اظهارات نماینده اردل و فارسان گفت: این حادثه، دردناک و تاسف‌آور بود و حتما باید رسیدگی شود. کمیسیون امنیت ملی با مسئولان مربوطه جلسه برگزار می کند، البته کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز جلسه ای با مسئولان مربوطه ترتیب داده است.