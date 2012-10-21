پدر پیوند مغز استخوان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر درگذشت دونال توماس در 92 سالگی به عنوان پدر پیوند مغز استخوان توسط مرکز تحقیقات سرطان فرد هاتچینسون اعلام و علت آن بیماری قلبی عنوان شد.

براساس اعلام این مرکز، در طول سال جاری 60 هزار پیوند در سراسر دنیا انجام می شود.

دکتر فرد آپلبام از دوستان توماس و مدیر بخش تحقیقات بالینی این مرکز اظهار داشت: تحقق این ایده و به واقعیت تبدیل کردن آن جان بسیاری را تاکنون نجات داده است.

توماس از دانشگاه هاروارد در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد و در سال 1956، نخستین پیوند مغز استخوان را انجام داد و به همراه یک گروه کوچک از محققان از جمله همسرش طی سالهای 1960 تا 1970 عمل پیوندهای استخوان را به رقم انتقادهای جامعه پزشکی ادامه داد.

وی به دنبال درمان بیماران سرطانی بود که مغز استخوانشان با دوز نزدیک به مرگ پرتودرمانی و شیمی درمانی از بین می رفت و پس از آن، آنها با پیوند مغز استخوان جدید بهبود می یافتند. هدف از این تحقیقات ایجاد یک سیستم خونی و ایمن بدون سرطان در بدن بود.

این تحقیقات ادامه یافت و به درمانی استاندارد برای بسیاری از مبتلایان به سرطان خون و سرطان غدد لنفاوی تبدیل شد.

آپلبام اظهار داشت: توماس بسیار باهوش و متواضع بود. تحقق بخشیدن این درمان بسیار دشوار بود چرا که این امر با دانش و معرفت پزشکی شایع در آن زمان منافات داشت.

توماس در سال 1963 به هیئت علمی دانشگاه واشنگتن ملحق شد و در سال 1974 به عنوان اولین مدیر مرکز پزشکی تومور شناسی در مرکز هاتچینسون شد. این مرکز درحال حاضر یکی از مراکز برتر در درمان سرطان و تحقیقات مرتبط با آن است.

دونال توماس دو کتاب مرجع درباره پیوند مغز استخوان را نیز ویرایش کرده است و کتاب " پیوند سلولهای تشکیل دهنده خون" بعدها به اصلی ترین مرجع در این زمینه تبدیل شد.