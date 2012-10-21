به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی احمدزاده قمی با اشاره به گزارش مشاهده قطعه‌ای از انگشت انسان در محصول همبرگر تولیدی یکی از شرکت‌های فراورده های گوشتی استان گفت: با مشاهده نمونه مذکور و تائید موضوع به همراه کارشناسان اداره نظارت برمواد غذائی و بهداشتی این دانشگاه در محل شرکت حاضر و به بررسی موضوع پرداختیم.



وی افزود: در بررسی های بعمل آمده مشخص شد در تاریخ 24 مهرماه امسال یکی ازکارگران به نام (ح ر) حین کار با دستگاه قالب زن همبرگر دچار مصدومیت از ناحیه انتهائی انگشت سبابه دست چپ (دوسوم ناخن و بافت نرم اطراف آن ) شده که به مرکز درمانی منتقل می شود.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه مسئول فنی کارخانه باید با توجه به شرح وظائف محوله اقدام به نظارت برچگونگی تهیه مواد اولیه و تولید وکنترل کیفی نهائی محصولات کارخانه می‌کرد اظهار داشت: متأسفانه مسئول فنی این کارخانه بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی پس از انتقال محصولات تولیدی به سردخانه جهت انجماد اولیه اقدام به بسته بندی محصول 60 درصد همبرگر، درروز چهارشنبه 26 مهرماه می‌کند که مراتب بدون لحاظ نمودن موضوع و حتی قرنطینه گذاری، همان روز وارد بازار می‌شود و روز بعد یکی از شهروندان محصول تولیدی را از یکی از مغازه‌های مواد غذائی شهر خریداری می‌کند.



تمامی خطوط تولیدی شرکت پلمب شد



وی با بیان اینکه با توجه به مستندات موجود تمامی خطوط تولیدی شرکت از قبیل همبرگر، مرغ برگر، کباب لقمه و انواع سوسیس وکالباس با دستور قاضی تعزیرات پلمب شد گفت: تا روشن شدن موضوع و بمنظور صیانت از سلامت مصرف کنندگان از ادامه فعالیت شرکت جلوگیری به عمل آمد.



احمدزاده افزود: دستور جمع آوری تمامی محصول توزیعی از تاریخ 24 مهر به شرکت متخلف ابلاغ و تمامی محصولات تولیدی شرکت نیز توقیف شد.



8 اخطار به کارخانه متخلف طی 18 ماه گذشته



وی با اشاره به 18 بار بازدید کارشناسان اداره نظارت برموادغذائی وبهداشتی این دانشگاه در 18 ماه گذشته از این واحد تولیدی گفت: در این بازدیدها این واحد تولیدی 8 بار به علت تخلفات بهداشتی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد که مستندات آن در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی موجود است.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم در راستای صیانت از سلامت جامعه بدون هیچ اغماضی نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و اعلام مقصرین اصلی، مراتب را پیگیری خواهد نمود.



احمدزاده با بیان اینکه در 18 ماه گذشته 4039 مورد بازرسی ازکارخانجات تولیدی موادغذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی استان انجام شده است افزود: دراین مدت یک میلیون و 298 هزار و 156 کیلوگرم مواد غذایی توقیف و تا کنون 264 هزار و 523 کیلوگرم آن معدوم شده است.



پلمب 30 تولیدی غیر مجاز



وی تصریح کرد: دراین مدت 30 واحد تولیدی غیرمجاز در سطح استان نیز شناسایی و پلمپ و به 686 مورد شکایت رسیدگی شد.



بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی قم، مراتب با حضور ریاست محترم شعبه هفتم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی واحد تولیدی مذکور صورتجلسه و تمامی محصول تولیدی شرکت مذکور درفروشگاه مورد شکایت جمع آوری شد وپرونده پس از احضار مطلعین و مسئولین شرکت دردایره جنائی اداره آگاهی قم درحال پیگیری است.

