به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات شنای قهرمانی کشور آب‌های آزاد در دو رده سنی کمتر از 20 سال (متولدین 1371 الی 1377) و بالای 20 سال (1370 به پایین) روز جمعه در ساحل بندر بوشهر برگزار خواهد شد.

این مسابقات به صورت نهایی و به مسافت سه کیلومتر در رده سنی جوانان و عموم برگزار می‌شود. مسئولیت فنی این مسابقات را محمدعلی سادات منصوری، رئیس کمیته آب‌های آزاد فدراسیون شنا برعهده خواهد داشت.

مسابقات واترپلوی قهرمانی نوجوانان کشور در زنجان برگزار می‌شود

مسابقات قهرمانی کشور واترپلوی پسران در رده سنی 16-15 سال از 10 آبان‌ماه به مدت دو روز در استخر شهید شهبازی زنجان برگزار خواهد شد. این مسابقات براساس قوانین بین المللی واترپلوی فینا و طی مراحل مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شد.

بنابر اعلام فدراسیون شنا، هیچ تیمی حق استفاده از مربیان فاقد گواهی بازآموزی سال 1391 را روی نیمکت تیم خود نخواهد داشت و تنها مربیانی که پیش از این اسامی آنها از سوی این فدراسیون اعلام شده است حق همراهی تیم‌های شرکت‌کننده را خواهند داشت.