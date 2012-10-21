تولید ماهیان زینتی در گیلان به مرز 2 میلیون قطعه رسید

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مزارع پرورش ماهیان زینتی در استان 15 مورد افزایش یافته است، افزود: بازار ماهی های زینتی در کشور رونق خوبی داشته و مشاغل مختلفی را با خود درگیر کرده است.

وی همچنین با اعلام اینکه تاکنون 38 درصد آب بندان های استان ماهی دار شده است، اظهارداشت: آب بندان ها یا استخرهای سنتی ذخیره آب در مناطق شمالی کشور به عنوان مخازن کوچک برای تنظیم و ذخیره سازی آب نقش مهمی را در جبران کمبود بخشی از اراضی مناطق شمالی کشور به ویژه برای استانهای گیلان و مازندران دارند.

مدیرکل شیلات گیلان پرورش ماهی در قفس را از طرح های نوین و تحول زا در بخش شیلات دانست و گفت: از سال 1389 پرورش ماهی در قفس با دو گونه خاویاری و آزاد در بندر انزلی آغاز شده است.

وی افزود: امسال نیز بر اساس کمیسیون عالی آبزی پروری و با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی طرح پایلوت پرورش ماهی قزل آلا با موفقیت در دریای خزر به نتیجه رسید.

سعیدی با اشاره به اینکه رشد ماهی قزل آلا در قفس دو برابر حوضچه های بتنی پرورش ماهیان است، ادامه داد: این طرح مزیت های زیادی دارد که باید توسعه یابد.

وی یادآورشد: با توجه به تمامی مزیت های بخش کشاورزی، متاسفانه گیلان در بحث زمین دچار مضیقه است بنابراین باید به روش های نوین از منابعی که تاکنون بهره برداری نشده در جهت تولید و اشتغال بهره گیری شود.