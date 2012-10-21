به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام پیرعلی در اطلاعیه ای لغو جشنواره توانمندی های البرز را رسماً اعلام کرد و گفت: عدم استقبال و همکاری برخی از دستگاه های فرهنگی و هنری و اجتماعی استان که به عضویت شورای سیاست گذاری جشنواره نیز درآمده بودند و همچنین کوتاهی و قصور موسسه مجری (سپهر مهر و ماه) در انجام تعهدات با استناد به تفاهم نامه تنظیمی موجب شد تا این جشنواره در تاریخ مشخص خود برگزار نشود.
وی ضمن تشکر و عذرخواهی از همه شرکت کنندگان افزود: برگزاری این جشنواره به تاریخ دیگری موکول می شود که زمان برگزاری از طریق رسانه های جمعی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.
کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاداسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد: برگزاری نخستین جشنواره توانمندیهای فرهنگی استان البرز لغو و به تاریخ دیگری موکول شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام پیرعلی در اطلاعیه ای لغو جشنواره توانمندی های البرز را رسماً اعلام کرد و گفت: عدم استقبال و همکاری برخی از دستگاه های فرهنگی و هنری و اجتماعی استان که به عضویت شورای سیاست گذاری جشنواره نیز درآمده بودند و همچنین کوتاهی و قصور موسسه مجری (سپهر مهر و ماه) در انجام تعهدات با استناد به تفاهم نامه تنظیمی موجب شد تا این جشنواره در تاریخ مشخص خود برگزار نشود.
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