دو هکتار زمین برای توسعه پارک بانوان همدان تملک شده است

سیدمسعود عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای توسعه پارک بانوان در شهرداری منطقه دو همدان زمینی دو هکتاری به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون تومان تملک شده است.
عسگریان افزود: با هماهنگیهای به عمل آمده احداث و محوطهسازی این پارک هر چه سریعتر به پایان خواهد رسید.
وی گفت: با تکمیل این طرح امکان استفاده بانوان از فضا و امکانات این پارک مهیا خواهد بود.
شهردار همدان همچنین از ساخت سالن ورزشی این پارک با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان خبر داد و گفت: فاز دوم پارک ایرانیان نیز به پایان رسیده و محوطه این پارک و یادمان عینالقضات که به عنوان مجتمع فرهنگی هنری در نظر گرفته شده در آبان ماه بهرهبرداری می شود.
عسگریان افزود: فضای سبز حاشیه پل فرهنگیان نیز هم اکنون توسط سازمان فضای سبز شهرداری همدان و با اعتباری معادل 300 میلیون تومان در حال احداث است.
وی ابراز امیدواری کرد: فضای سبز فراهم شده در ارتقا شادابی و نشاط اجتماعی تأثیرگذار باشد و تمام شهروندان به نحو مطلوب از این خدمات بهره ببرند.
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