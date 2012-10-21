به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسابقات قهرمانی تکواندو قهرمانی کشور در رده سنی نونهالان از امروز در تهران برگزار می‌شود، تمام چهره های شاخص تکواندو کشور در تلاش برای به دست آوردن رتبه های اول تا سوم مشترک این دوره از رقابت ها به روی شیاپچانگ می روند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون تکواندو، تهران در حالی میزبانی مسابقات تکواندو قهرمانی کشور را بر عهده دارد که شروع این مسابقات با حضور تیم‌های شرکت‌کننده و داوران مسابقات از امروز در خانه تکواندو تهران برگزار می‌شود.



خانه تکواندو میزبان رقابت های تکواندو قهرمانی کشور



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون تکواندو کشورمان، مسابقات این دوره تکواندو قهرمانی کشور در رده سنی نونهالان و در دو بخش مردان و بانوان در خانه تکواندو برگزار می‌شود، در حالی که رقابت های دختران روز گذشته پایان یافت و از امروز پسران تکواندوکار به مصاف یکدیگر می روند.



این در شرایطی است که نزدیک به 300 نفر تکواندوکار به همراه مربی و سرپرستان تیم‌های شرکت کننده از استان های مختلف کشور در مسابقات قهرمانی تکواندو قهرمانی رده سنی نونهالان کشور حضور یافته اند و از قم نیز 10 نفر به این پیکارها اعزام شده اند.



تکواندوکاران قمی نیز در حالی به مسابقات تکواندو قهرمانی کشور اعزام شده اند که در این دوره از رقابت‌ها 33 تیم از

استان‌های سراسر کشور همراه با چهره های ملی پوش و نفرات آینده دار تکواندو کشور به رقابت با حریفان می‌پردازند.



10 تکواندوکار قمی در حالی از امروز برای کسب عناوین برتر کشور به مصاف حریفان می روند که در پایان رقابت‌های تکواندو قهرمانی کشور با حضور مسئولان فدراسیون تکواندو از برترین های اوزان مختلف تجلیل و قدردانی خواهد شد.



طبق برنامه فدراسیون تکواندو، مسابقات قهرمانی تکواندو رده سنی نونهالان پسر کشور به مدت دو روز تا اول آبان ماه در سالن خانه تکواندو تهران به انجام می رسد و تیم هیئت قم با مربیگری بلال سلیمانی با حریفان خود مسابقه می دهد.



اسامی نفرات اعزامی تیم هیئت تکواندو استان قم به رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی:



وزن اول: مهدی صحرایی

وزن دوم: مرتضی عباس آبادی

وزن سوم: علی چهره قانی

وزن چهارم: محمدجواد زارعی

وزن پنجم: ابوالفضل ترابی

وزن ششم: مهدی عابد

وزن هفتم: محمد علی وند

وزن هشتم: محمدرضا نوروزی

وزن نهم: محمد بینایی

وزن دهم: علیرضا سلیمانی