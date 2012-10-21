4 شکارچی متخلف در جاجرم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسانشمالی از دستگیری 4 نفرشکارچی متخلف در جاجرم و بجنورد خبر داد.
حسین آبسالان افزود:طی گشت و کنترل، مأموران گشت سیار یگان حفاظت محیط زیست موفق شدند چهار نفر شکارچی متخلف را در حین شکار دستگیر کنند.
وی اظهارداشت: از متخلفین 3 قبضه اسلحه و ادوات مربوط به شکار و صید کشف و ضبط گردید و متخلفین همراه با پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.
آبسالان تاکید کرد: دارندگان اسلحههای شکاری ضمن رعایت قوانین و مقررات قبل از دریافت مجوز وارد شکارگاهها نشوند.
7 هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خراسان شمالی قرار دارند
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان شمالی از حمایت این نهاد از هفت هزار و 188 یتیم خبرداد.
محمد بلوچی افزود: از این تعداد، 120 یتیم از داشتن هم پدر وهم مادر محرومند.
وی با اشاره به ابتلاء برخی از ایتام به یماری های صعب العلاج اظهار داشت : هم اکنون 28 یتیم در خراسان شمالی از ابتلاء به بیماریهای سخت و صعب العلاج رنج میبرند.
بلوچی با بیان اینکه با حمایت مادی و معنوی 25 هزار و 49 نفر از خیرین، ازابتدای سال جاری تا کنون یک میلیارد و660 میلیون تومان به صورت نقدی و غیر نقدی برای ایتام کمک شده است تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، طرح آتیه ایتام برای تامین آینده، کمک هزینه تحصیلی وازدواج ایتام د راولویت برنامههای کمیته امداد خراسان شمالی قراردارد.
ثبت نام از کارگران وگروههای کارنمونه سال 91 تمدید شد
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در راستای اجرای ماده 195 قانون کار و به منظور تشویق و تقدیر از نیروهای کارگری مولد و مخترع، فرآیند شناسایی و انتخاب و معرفی کارگران و گروههای کار نمونه سال91 که از نیمه دوم تیر ماه سال جاری آغاز شده بود، با توجه به استقبال کارگران و درخواست کارفرمایان تا پایان وقت اداری روز شنبه ششم آبان ماه جاری تمدید شد.
علی حسین پور با بیان اینکه فرایند شناسایی کارگران و گروههای کار نمونه استان در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری انجام میشود افزود: فرم ثبت نام از کارگران و گروههای کار نمونه به کلیه کارگاهها و شرکتهای تولیدی ارسال شده است و کارفرمایان میتوانند کارگران واجد شرایط را طبق فرمهای مربوطه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای تابعه معرفی کنند.
وی تصریح کرد: از ابتدای شروع ثبت نام تاکنون بیش از یک هزار و 330 نفر کارگر و گروه کار نمونه ا زطریق سامانه ثبت نام کردهاند.
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