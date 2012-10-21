20 گروه جوانان هلال احمر در آزادشهر فعال شدند

حسین شکی در حاشیه برگزاری مراسم جشن 40 زوج هلال احمری که در ارودگاه هلال احمر مرحوم امیرمحمد قاسمی دلند برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: علاوه بر ست نجات، امکانات اولیه در این منطقه وجود دارد تا در صورت بروز حادثه، امدادرسانی شود.

وی اظهار داشت: شاخه امداد و نجات بصورت فراگیری آموزش می بینند و با شعار "هر خانواده یک امدادگر" دوره آموزشی را طی می کنند.

وی عنوان کرد: اعضای شاخه جوانان از هر قشری اعم از دانشگاهی، دانش آموزی، حوزه علمیه و ... است و یک دوره تخصصی در زمینه امداد و نجات جاده، کوهستان، آوار، سیلاب و اطفای حریق نیز داریم.

شکی عنوان کرد: در هر زمانی که حادثه رخ داد، این افراد دوره دیده در صحنه حضور می یابند و اقدامات را لازم را انجام می دهند.

رئیس هلال احمر آزادشهر بیان داشت: دو دستگاه آمبولانس، امکانات لازم مانند پتو، موکت، لباس، کنسرو و ... برای امدادرسانی در مواقع بحران فراهم شده است.