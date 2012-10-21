کانون ادبی زمستان به کسی بدهکار نیست

سجاد عزیزی آرام، شاعر و دبیر کانون ادبی زمستان در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به مصاحبه‌ای که روز جمعه در خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفته بود، گفت: در پاسخ به اظهارات خانم نسیم اخگر که خود را مسئول روابط عمومی کانون ادبی زمستان خوانده بود و همچنین در خصوص خبر عدم پایبندی به تعهدات مالی کانون ادبی زمستان که توسط ایشان در روز جمعه در خبرگزاری مهر اعلام شد، لازم است اعلام کنم در طول فعالیت‌های 6 ساله کانون، حکمی مبنی بر انتساب ایشان به عنوان مدیر روابط عمومی کانون صادر نشده و این کانون از طریق مراجه قانونی پیگیر این ادعا خواهد شد.

وی در ادامه گفت: درباره همکاری ایشان با کانون هم اعلام می‌کنم که ایشان اخبار کانون را برای خبرنگاران و خبرگزاری‌ها ارسال می‌کردند. البته ایشان بابت اخباری که از ابتدای اردیبهشت تا پایان مهرماه برای خبرنگاران ارسال نموده تاکنون دستمزد و هدیه دریافت کرده‌اند که مبالغ دقیق آن‌ها قابل ارائه است. البته این مبالغ به عنوان هدیه به ایشان داده شده و هیچگونه تعهد یا قراردادی مبنی بر دستمزد مشخصی از طرف کانون ادبی زمستان با ایشان بسته نشده است.

عزیزی آرام در پایان گفت: در خصوص تعهد مالی کانون باید بگویم، از ابتدای امسال بیش از 150 تن از شاعران مطرح کشور با این کانون فعالیت داشته‌اند که حق الزحمه‌های خود را دریافت کرده‌اند.

نسیم اخگر در مصاحبه‌ای که روز جمعه در مهر منتشر شد، از عدم پایبندی به تعهدات مالی توسط کانون ادبی زمستان سخن گفته و گفته بود دستمزد بخش روابط عمومی این کانون به مدت 6 ماه پرداخت نشده است.