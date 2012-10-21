"ولایت عشق" به زبان آذری دوبله شد

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این فیلم برای اولین بار به زبان آذری دوبله و از شبکه استانی سبلان پخش شد.

عبدالله مددی با بیان اینکه این فیلم سینمایی در واحد تامین شبکه سبلان دوبله شده است، یادآور شد: پیش از این نیز برخی فیلمهای سینمایی با محتوای دینی و معنوی در این واحد دوبله شده بود.

وی با اشاره به استقبال شهروندان این استان و برخی استانها و نیز کشورهای همسایه آذری زبان اضافه کرد: تلاش می کنیم در راستای رضایت و ایجاد ارتباط قوی مخاطبان این روند را ادامه دهیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل دوبله فیلمهای سینمایی مطرح کشور به زبان آذری را به دلیل پوشش بیشتر مخاطبان استان برشمرد و ادامه داد: امسال برنامه های متنوعی در زمینه های مختلف برای مخاطبان استان اردبیل طرح ریزی شده است.

در دوبله فیلم ولایت عشق به زبان آذری فرشید به عنوان مدیر دوبلاژ، سلامت حسین نوروزاده، علی دانش، عصمت نوریان، اسماعیل بابائی، فرشید زبوری، شراره هژبری و فرشید سلامت به عنوان گویندگان و شراره هژبری به عنوان مترجم فعالیت داشته اند.

همچنین مهران اصغری در بخش صداگذاری و مونتاژ و فرشید زبوری و فرشید سلامت به عنوان تنظیم صدا نقش داشته اند.

