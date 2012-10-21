خسارات شدید طوفان لیمر در استان بوشهر/ یک نفر کشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه در پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی اشاره‌ای به بروز طوفان و ایجاد گرد و خاک شدید و همچنین بارش شدید باران نشده بود ولی استان بوشهر شب گذشته به یک‌باره شاهد تغییر ناگهانی در وضعیت هوا بود و وزش بادهای بسیار شدید موسوم به باد محلی لیمر که از استان خوزستان وارد استان شده بود، آغاز شد.

با این شرایط گرد و خاک بسیار شدید نقاط مختلف استان بوشهر را فرا گرفت و میدان دید را بسیار کاهش داد و شدت این طوفان سبب شد تا درختان در بسیاری از نقاط استان بوشهر صدمات زیادی ببینند. به دنبال این طوفان بارش شدید باران نیز آغاز شد که تا حدودی گرد و غبار موجود در هوا را برطرف کرد.

قطعی برق، قطعی سیستم‌های مخابراتی، اختلال چندین ساعته اینترنت، خسارات شبکه‌های برق، غرق شدن چند شناور در آب‌های خلیج فارس، فوت یک نفر بر اثر برق‌گرفتگی، کاهش میدان دید، لغو پروازهای فرودگاه‌های بوشهر و ... از جمله عوارض و خسارات شب گذشته در استان بوشهر بود.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی استان بوشهر بارش باران در هفته جاری پیش‌بینی شده بود ولی وزش این طوفان شدید و تغییرات ناگهانی در وضعیت آب و هوای استان بوشهر پیش‌بینی نشده بود.

چرخش ناگهانی هوا عامل وقوع توفان و بارش ناگهانی باران در شب گذشته در برخی مناطق استان بوشهر بوده است.

خسارات شدید طوفان به تاسیسات شهری گناوه

شهردار بندرگناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درپی طوفان موسمی دیشب که در اصطلاح محلی به آن لیمر گفته می‌شود، خسارت فراوانی به فضای سبز و بخشی از تاسیسات خدمات شهری شهرداری گناوه وارد شده است.

علی بیروتی افزود: در بیشتر خیابانها شاهد از جا کنده شدن درختان و شکستن شاخه‌های آنها توسط این طوفان هستیم و بیشتر درختان به‌ویژه آنهایی که طی ماه‌های اخیر کاشته شدند، بین 30 تا 100 درصد آسیب دیدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی‌توان برآورد دقیقی از خسارت وارد شده به فضای سبز ارائه داد و ما در پی برآورد میزان دقیق خسارت وارد شده هستیم.

شهردار گناوه ادامه داد: از همان ساعت اولیه بعد از طوفان، اکیپ‌های حرس واحد فضای سبز شهرداری گناوه اقدام به حرس درختان آسیب دیده در تمام نقاط شهر کردند تا ضمن پاکسازی شهر از درختان آسیب دیده کوچکترین مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.

وی با اشاره به اینکه هنوز از خسارت وارده به تاسیسات خدمات شهری برآورد خاصی در دست نیست، گفت: طوفان به اکثر تابلوهای فرهنگ شهروندی و بیلبوردهای تبلیغاتی صدمه جدی وارد ساخته است و به علت وزش باد بسیار شدید بخشی از سطل‌های زباله ما نیز دچار شکستگی شده اند که مجبوریم آنها را از چرخه خدمات شهری خارج کنیم.

بیروتی در پایان خاطرنشان ساخت: به دنبال این حوادث اکیپ‌های خدمات شهری ما از ساعات اولیه فعال شدند و به پاکسازی فوری کانال‌های دفع آبهای سطحی که مسدود شده وآب آنها به خیابان‌ها سرریز شده است، پرداخته‌اند.

همه تابلوهای بزرگ حاشیه‌ راه‌های شهرستان گناوه تخریب شدند

علی یزدانشناس رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میلیون‌ها تومان به تابلوهای اطلاعاتی و تقریبا همه تابلوهای بزرگ حاشیه راه‌ها خسارت وارد شده است.

شهردار بندر ریگ نیز در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تندیس کره جهان واقع در وسط میدان بسیج قرار داشت به کلی از بین رفت و خسارت زیادی به فضای سبز بندرریگ وارد شده طوری که اکثر درختان دچار شکستگی شده و یا به کلی نابود شده اند.

عبدالرسول استادزاده افزود: تعدادی از تیرهای برق، سقف برخی از پارکینگ ها، تابلوهای معابر شهری ، برخی از مخازن آب منازل و... تخریب شده اند.

شهردار بندر ریگ در پایان گفت: نیروهای شهرداری از ساعت اولیه حادثه اقدام به رفع و پاکسازی درختان و نقاط حادثه دیده کردند تا شهروندان مشکلی برای تردد در شهر نداشته باشند.

کشته شدن یک نفر بر اثر برق‌گرفتگی در بوشهر

جوانی 26 ساله که در هنگام این حادثه در کنار یک پست هوائی برق در پارک شغاب بوشهر حضور داشته به علت برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد و تلاش نیروهای امدادی برای نجات جان وی اثربخش نبود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز با تائید این خبر به خسارات ناشی از این طوفان‌ها اشاره کرد و بیان داشت: شکستن شاخه‌های سنگین درختان و افتان آنها روی شبکه‌ها و تابلو های برق باعث فرو رفتن بخش عمده ای از این شهر درخاموشی شد.

هادی مقصودی اضافه کرد: با آغاز این طوفان همه گروه‌های امدادی هلال احمر، آتش‌نشانی، اورژانس و مدیریت بحران در حال آماده باش قرار گرفتند تا برای مقابله با شرایط خاص وارد عمل شوند و کارکنان برق در نقاط مختلف استان نیز بلافاصله نسبت به ترمیم و اتصال مجدد شبکه‌های برق اقدام کردند.

وی ادامه داد: با ایجاد این شرایط در آب و هوای استان، هشدارهای لازم به شناورها و دریانوردان برای جلوگیری از خروج از دریا داده شد ولی چند قایق صیادی بدون سرنشین نیز که در یکی از اسکله های بندر بوشهر پهلو گرفته بودند، به علت توفان و باد شدید از اسکله جدا شده و زیر آب رفتند و یک موتور لنج نیز که بدون سرنشین دربندر دلوار شهرستان تنگستان در اسکله پهلو گرفته بود، در دریا غرق شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری بوشهر به خسارات قابل توجه این طوفان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هنوز برآورد دقیقی از خسارات در دست نیست.

لغو پروازهای فرودگاه بوشهر

پرواز شماره 415 تهران - بوشهر که قرار بود ساعت 15:45 دقیقه بعد از ظهر شنبه به سمت بوشهر پرواز کند به دلیل تاخیر و شرایط بد جوی در بوشهر، ساعت هشت صبح امروز در فرودگاه بوشهر به زمین نشست.

در حالی که این پرواز روز گشذته با بیش از پنج ساعت تاخیر انجام شده بود و تا بوشهر نیز رسیده بود ولی به علت شرایط بد جوی، هواپیما نتوانست فرد کند و دوباره به تهران برگشت تا این پرواز امروز صبح انجام شود.