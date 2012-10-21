کلاس تفسیر موضوعی قرآن کریم در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیمحمد رضایی اظهار داشت: تفسیر موضوعی قرآن کریم با موضوع جایگاه انسان در قرآن توسط حجت الاسلام حسینی کوهستانی مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان یزد و با همکاری موسسه قرآنی سیدالشهدا (ع) در مسجد حضرت ولی عصر(عج) امامشهر در حال برگزاری است.



وی عنوان کرد: دوره تفسیر موضوعی قرآن کریم دوشنبه شبها بعد از نماز مغرب و عشا و با مشارکت جوانان و عموم مردم علاقه مند برگزار می شود.



علیمحمد رضایی بیان داشت: به شرکت کنندگان در پایان دوره و پس از اخذ نمره قبولی گواهینامه اعطا خواهد شد.



برگزاری آئین مذهبی توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه صدرا ابرکوه



دانش آموزان دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی ابرکوه با حضوردر محل امامزاده شهیدان (ع) به اجرای مراسم خاص مذهبی پرداختند.

حجت الاسلام محمد پورقیومی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی طی سخنانی با تشکر از برگزاری این برنامه معنوی و ضمن تأکید بر استمرار این حرکت ارزشمند گفت: توسل مستمر به اهل بیت (ع) و حضور در فضاهای دینی و امامزاده ها نورانیت دل انسان می افزاید و موفقیت و برکت را در ابعاد گوناگون زندگی انسان جاری می سازد.



جلسه هیئت مذهبی اردکان به مناسبت عید بزرگ غدیر



جلسه هیئت مذهبی اردکان در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی اردکان با حضور مسئولان ناحیه مقاومت بسیج اردکان برگزار شد.



در آستانه فرا رسیدن عید بزرگ غدیر و هفته ولایت ازسوی اداره تبلیغات اسلامی اردکان جلسه ای با حضور مسئولان هیئات مذهبی اردکان برگزار شد.



در این جلسه که پیرامون اجرای برنامه واقعه بزرگ و مهم غدیر صورت گرفت، حجت الاسلام داوودی از عقیدتی سپاه راجع به تبیین واقعه غدیر و تشریح برنامه و مراسمی که در این رابطه تدارک خواهد شد، پرداخت و از هیئات خواست تا با کمک و همکاری در اجرای هر چه بهتر این مراسم تلاش کنند.