تهیه نخستین اطلس ماده سفید مغز

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه که توسط محققان اروپایی انجام شده به فناوری پیشرفته MRIتکیه دارد و بودجه 2.4 میلیون یورویی آن توسط برنامه فناوری های نوظهور و آینده اتحادیه اروپا تامین شده است.

در این پروژه که "CONNECT" خوانده می شود کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، دانمارک، سوئیس و ایتالیا حضور دارند.

این اطلس جدید تصاویر سه بعدی تهیه شده از اسکن های MRIمغز 100 داوطلب را ترکیب می کند.

برای این هدف، محققان شیوه های MRIپیشرفته ای را ارائه کردند که دقت و جزئیات بی سابقه ای را فراهم می کند.

محققان از جدیدترین الگوریتم های مدلسازی و سخت افزاری رایانه ای برای ابداع شیوه تصویربرداری جدید بهره بردند. این شیوه ها برای تحقق اطلس مغزی جدید CONNECTضروری بودند.

این شیوه های تصویربرداری اطلاعات جدیدی در مورد ساختار مغز ارائه می کند که می تواند به شناخت بهتر از معماری سطح پایین سلولی مرتبط با فرایندهای سطح بالای تفکر کمک کند.

در حال حاضر گروه های تحقیق زیست پزشکی در سراسر جهان، علم مغز را با استفاده از اطلسی مطالعه می کنند که توسط روش های مخرب و پرزحمت به دست آمده از مغز چند انسان محدود به دست آمده که بدن های خود را به علم اهدا کردند.

اما این اطلس جدید فرایند های غیرممکن بررسی های دشوار هر دو میلی متر از بافت مغزی را با میکروسکوپ شبیه سازی می کند و این در حالی است که مغز دست نخورده باقی می مانند.

آنچه که در این اطلس نوین و بدیع است، نقشه برداری از ویژگی های میکروسکوپی ( مانند میانگین اندازه سلول و تراکم آنها) درون ماده سفید مغز است که حاوی فیبرهای عصبی است و اطلاعات را در سراسر مغز زنده انتقال می دهند.

نتیجه این پروژه از طریق شیوه های پردازش تصویری پیشرفته به دست آمد که عمق و دقت جدیدی را در شناخت ما از مغز انسان در سلامت و بیماری فراهم می آورد.

این اطلس ساختار میکرویی مغز را در یک فضای استاندارد به گونه ای توصیف می کند که حتی کاربران غیر متخصص مغز مانند پزشکان و محققان پزشکی نیز می توانند از اطلاعات آن استفاده کنند.

دراین اطلس، گستره وسیعی از تصاویر جدید وجود دارد که ویژگی های بافت میکروسکوپی متفاوت مانند قطر و تراکم فیبرها را در سراسر مغز نشان می دهد.

این تصاویر به عنوان استاندارد مرجع برای مطالعات آینده مغز در پزشکی و علوم عصبی پایه استفاده خواهد شد.