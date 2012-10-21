مهجوریت مهارت آموزی در پی بی مهری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، استادی تعریف می کرد که در فلان کشور اروپایی تعمیرکار لوله و تاسیسات فاکتوری در دست صاحب خانه می گذارد که اعتراض وی را به هزینه بالای آن برمی انگیزد، صاحب خانه می گوید دستمزد تو از من که متخصص جراحی هستم نیز بالاتر است اما پاسخ تعمیرکار را بشنوید که می گوید درست است چون من هم قبلا با شما همکار بودم و این نشانه اهمیت مهارت در کشورهای پیشرفته غربی است که بیشتر جوانان خود را به جای آموزش های نظری به سمت و سوی مهارت و کارآفرینی هدایت می کنند تا دروازه ای بسوی اشتغال باشد.

بیکاری واژه ای آشنا و معضلی فراگیر است که امروز گریبان بسیاری از جوانان بدون مهارت ما را گرفته و خود عامل بسیاری از بزهکاری های اجتماعی است و این در حالی است که در آموزه های دینی فقر به عنوان عامل نابودی ایمان معرفی و در حدیثی از امام جواد(ع) عزت مومن در بی نیازی از مردم عنوان شده است.

بدون شک ایجاد اشتغال پایدار در جامعه می تواند بسیاری از هزینه های کلان ایجاد امنیت، کشف جرم، دستگیری مجرمان و هزینه های سنگین زندان و زندانبانی را کم کرد، حال اگر به جای این هزینه های کلان و سرسام آور، از وقوع جرم پیشگیری کرده و برای ایجاد اشتغال و بالابردن مهارت در جامعه سرمایه گذاری بیشتری شود آنگاه به طور قطع و یقین جامعه در مقابل آسیب های اجتماعی واکسینه خواهد شد.

ورود نیمی از کارآموزان فنی و حرفه ای به بازار کار

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان معتقد است طبق تحقیقات انجام شده کسب مهارت از نفت بهتر است و یکی از راه های مقابله با تحریم های دشمنان توسعه و ترویج آموزش های فنی و مهارتی است.

مهدی ابراهیمی نژاد با اشاره به تحقق 50 درصدی تعهد ایجاد اشتغال این اداره کل در سالجاری می گوید، تعهد سال 91 ما ایجاد 276 شغل بوده که در شش ماهه ابتدای سال محقق شده و تا پایان سال بیش از سهمیه اعلام شده ایجاد اشتغال خواهد شد.

این مسئول آموزش های مهارتی در استان ضمن اشاره به اشتغال 90 درصدی برخی رشته ها مانند فناوری خودرو، جوشکاری co2، دوره های 18 ماهه مکانیک صنایع و...اذعان می کند که بایستی برای ارتقای کمی و کیفی این آموزشها با توجه به نیاز بازار کار تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون با افزایشی 20 درصدی نسبت به سال گذشته 64 هزار و 178 نفر از آموزش های فنی و حرفه ای استفاده کرده اند که از این میان 11 هزار نفر در رشته صنعت ساختمان ، 6 هزار نفر در رشته های فرش ، پته و صنایع دستی و 20 هزار و 120 نفر در مابقی رشته ها آموزش دیده اند، همچنین در شش ماهه نخست سالجاری 3 میلیون و 500 هزار ساعت آموزش در قالب 200 رشته در 625آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای استان ارائه شده است.

این استاد دانشگاه تاکید می کند: با توجه به اهمیت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و دور افتاده، و نقش آن برای کسب مهارت های علمی و عملی و اشتغال پایدار، مناطق محروم و شهرستان های تازه تاسیس استان مانند فهرج، ریگان، ارزوئیه، نرماشیر، رابر، انار، بیاض و گلباف با استفاده از همکاری های بین بخشی و حمایت فرمانداران از این نعمت بهره مند شده اند.

علم و مهارت ترکیبی معجزه گونه برای یافتن شغل مناسب

جهانگیری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان معتقد است 30 درصد استاندارد هر آموزش مهارتی، نظری و 70 درصد مابقی آن مهارت که این مهم از طریق آموزش های فنی و حرفه ای محقق می شود و ترکیب علم و مهارت به صورت معجزه گونه باعث ایجاد اشتغال می شود.

وی می گوید: آموزش های فنی و حرفه ای تنها راه برون رفت از معضل بیکاری است که با توجه به رایگان بودن این آموزش ها همه اقشار مختلف جامعه در هر سطحی می توانند از آن بهره مند شوند.

سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال پایدار

البته این مسئله هم قابل توجه و اهمیت است که برای ایجاد اشتغال پایدار و داشتن امنیت شغلی نیازمند سرمایه لازم در این زمینه هستیم که برای این مهم نیز تفاهم نامه های از سوی سازمان فنی و حرفه ای استان با نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، راه و شهرسازی ، سازمان زندان ها، صنایع، بخش خصوصی و سایر دستگاه ها، مهارت آموزان فنی و حرفه ای که از توانایی مالی لازم برای ایجاد شغل برخوردار نیستند برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی خواهند شد.

برگزاری مسابقات ملی مهارت در کشور

مسابقات ملی مهارت که سالانه با شرکت جوانان ماهر نخبه کشور برگزار می شود جایگاهی برای کشف و پرورش استعدادهای ارزشمند جوانان و فرصتی برای معرفی این آموزشها در کشور است.

سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت – انتخابی مسابقات جهانی مهارت 2013 آلمان از 16 تا 18 مهرماه در 28 حرفه آموزشی در سه حوزه در استان های البرز، تهران و مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزار شد.

در این مسابقات 670 نفر از مهارت آموختگان فنی و حرفه ای، هنرجویان آموزش و پرورش در رشته های کاردانش، فنی و حرفه ای و نظری، دانشجویان دانشگاه ها و کارگران واحدهای صنعتی و صنفی از سراسر کشور به رقابت پرداختند که از این تعداد 30 نفر از استان کرمان حضور داشتند که نسبت به دیگر استان ها از لحاظ تعداد شرکت کننده بیشترین آمار را به خود اختصاص داد.

مهارت آموختگان کرمانی در این مسابقات بعد از رقابتی سخت با کسب یک مدال طلا و 9 دیپلم افتخار در جایگاهی بهتر 21 کشوری قرار نگرفتند در حالی که سال گذشته رتبه ششم کشوری را کسب کردند؟

مظلومیت آموزش های فنی و حرفه ای در رسانه ها

آموزش های رایگان،امکانات و تجهیزات آموزشی پیشرفته و مربیان مجرب سه ضلع مثلث موفقیت برای کارآموزان این سازمان را تشکیل داده است اما متاسفانه با وجود اهمیت پرداختن به این مهم برای حل مشکل بیکاری در جامعه ، هنوزاین آموزش های ارزشمند اما گمنام همچون نگینی گم شده در رسانه های استان می ماند که کمتر به ان پرداخته می شودو حتی گاه مورد بی مهری مسئولین نیز قرار می گیرند چنانکه استاندار محترم هنوز یکبار هم سری به مراکز مهارت آموزی نزده است.

به هرحال می توان گفت یکی از بهترین ابزارها برای تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آموزش های فنی و حرفه ای منجر به اشتغالی است که گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان جهانی کار را نیز به همراه دارد.

با این اوصاف بنظر می رسد این آموزش ها علی رغم مشکلات پیش رو، راهکاری مطمئن برای رسیدن به اشتغال پایدار است که امنیت و کاهش آسیب های اجتماعی، ارتقای سطح رفاه عمومی و در نهایت توسعه همه جانبه کشور بر اساس سند چشم انداز را بدنبال دارد.