به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم محمودی صبح یکشنبه در گفتگو باخبرنگاران در محل سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان ضمن اشاره به برگزاری آموزش فنی و حرفه ای برای طراحان و صنعتگران صنایع دستی این استان، گفت: برای نیل به این هدف تفاهم نامه ای بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه سراسری صنایع دستی منعقد شده است.

ابراهیم محمودی با اشاره به شعار امسال که تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، افزود: طراحان و صنعتگران صنایع دستی کشور با هدف ایجاد زمینه های حضور موفق جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد و رقابت جهانی، صنعتگران تحت پوشش آموزش های فنی و حرفه ای قرار خواهند گرفت.

وی همچنین اضافه کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای ارتقاء مهارت طراحان و صنعتگران صنایع دستی عضو اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور، 100 هزار نفر دوره، دوره آموزشی برگزار می کند.

وی، تربیت، آماده سازی و ارتقای دانش فنی منابع انسانی مورد نیاز اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی را از دیگر اهداف تفاهم نامه مذکور ذکر کرد و اظهار داشت: علاوه بر اجرای دوره های آموزشی، نیازسنجی، برنامه ریزی و برگزاری آزمون و ارزشیابی برای این تعداد نیز از سایر موضوعات این تفاهم نامه است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان افزود: سهم استان سمنان در این تفاهم نامه منوط به انعقاد تفاهم نامه استانی است.

وی همچنین اضافه کرد: مقدمات کار فراهم شده و پس از هماهنگی های لازم، تعهد استان سمنان در خصوص آموزش طراحان و صنعتگران صنایع دستی مشخص می شود.

محمودی افزود: همکاری در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز اتحادیه، تامین فضای آموزشی، همکاری و برنامه ریزی برای اجرای آموزش ها و انتقال مهارت های لازم به فراگیران، بهره گیری از مربیان و استادکاران صاحب تجربه اتحادیه در اجرای آزمون فراگیران، برگزاری آزمون و ارائه گواهینامه معتبر در صورت قبولی به فراگیران، اعطای مجوز مرکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی به اعضای اتحادیه پس از احراز شرایط قانونی و بیمه مسئولیت مدنی فراگیران از تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: نیازسنجی آموزشی، ارائه محتوای درسی و سرفصل های تخصصی در قالب استانداردهای آموزشی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای بررسی و تصویب نهایی، تجهیز و تکمیل کارگاه های آموزشی سازمان با استفاده از ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز محصولات تولیدی اتحادیه در دو مرحله و پرداخت هزینه دوره های اجرا شده به عنوان تعهدات اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور محسوب می شود.