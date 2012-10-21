حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر ارتقای کیفیت تولیدات داخلی افزود: تحقق صادرات در جنبه های مناسب که باعث رونق اقتصاد است، بستگی به کیفیت کالاو قیمت رقابتی در مقایسه با کالاهای مناسب در بازار بین المللی دارد.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ سازی در زمینه استفاده از کالای ایرانی باید در دستور کار جدی مسئولان قرار گیرد گفت: با این کار چرخ اقتصاد کشور همیشه پایدار می ماند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت استفاده از کالای ایرانی را باید در جامعه اشاعه داد تا نوجوان و جوان جامعه توجیه شود که تولید ملی دربرگیرنده چه معنایی است.

وی افزود: تولید ملی یعنی بهره برداری و استفاده از سرمایه گذاری ملی که در کشور انجام گرفته بنابراین باید این سرمایه ها را حفظ کرد و آن را بیهوده هدر نداد.

تامینی با تاکید بر اینکه بخشی از درآمد کشور باید صرف تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور شود تا تولید ملی توسعه یابد، یادآورشد: صنعت اهرم مناسبی که باعث توسعه اقتصاد داخلی با ارزش افزوده می شود.