  1. دين، حوزه، انديشه
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

قدیمی ترین فیلم از خانه خدا/ 75 سال پیش چه طور حاجی می شدند ؟

قدیمی ترین فیلم از خانه خدا/ 75 سال پیش چه طور حاجی می شدند ؟

تا به حال فیلم های زیادی از کعبه و مناسک حج دیده اید، اما دیدن قدیمی ترین فیلم موجود از مناسک حج، در روزهایی که موسم حج ابراهیمی(ع) است لطف دیگری دارد.

مجله مهر : 75 سال پیش یک شرکت سینمایی مصری، یک گروه از فیلمسازان را به حجاز فرستاد تا از مناسک حج، تصویربرداری کنند. نتیجه کار، اولین فیلم مستندی شد که از مناسک حج ساخته شده است.
شاید دیدن این تصاویر قدیمی از حال و هوای طواف و چاه زمزمی که در صحن مسجدالحرام بوده و الان دیگر نیست و جزئیات جالب دیگر، برای آن ها که به این سفر دوست داشتنی مشرف شده اند و آنها که آرزوی این سفر را دارند، جالب و خاطره انگیز باشد. بخش هایی از این فیلم را با صدای «احمد رسول زاده» این جا ببینید.

کد مطلب 1724798

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