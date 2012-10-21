تحلیل ساختاری فلسفه آیین های مذهبی راهکار پیراستن آنها از خرافه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری قبل از ظهر یکشنبه در جمع برخی از مدیران شهرستان اظهار داشت: آنچه در ایام محرم از شخصیت هایی چون حضرت زینب (س) یا امام حسین(ع) برای مردم گفته می شود برخلاف واقعیت موضوع، نشان دهنده عجز و ذلت و حقارت آنان در برابر فاسق هایی چون یزید است.

وی ادامه داد: بسیاری از اشعار و نسخ تعزیه با روح بلند و عزتمند خاندان اهل بیت ناسازگار است.

قنبری تصریح کرد: خرافات وارد شده به فرهنگ اصیل و اثر گذار عاشورا گاهی تا حدی این حادثه عظیم را تنزل داده است که گویی امام حسین (ع ) فقط برای شفاعت گناهکاران شهید شده است.

وی بیان داشت: تحلیل تکوینی، ساختاری و کاربردی فلسفه قیام عاشورا، استفاده مناسب از تکنولوژیهای آموزشی برای ارتقای آگاهی مخاطبان، بهبود کیفی فعالیتهای هیاتهای مذهبی، ریشه یابی و بررسی پیامدهای تحریف ها و بدعت های فرهنگ دینی و جلوگیری از ایجاد بدعت های جدید از راهکارهای عملی برای پیراستن آیینهای مذهبی از خرافه و تحریف است.

امام جمعه گناباد گفت: کار به جایی رسیده که در مراسم عزاداری امام حسین (ع) فقط بر گریستن و مداحی تاکید می شود و به عبرتهای عاشورا و درسهای آن در زندگی امروز ما پرداخته نمی شود.

حجت الاسلام حسن صادقی نسب با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی از حزب الله لبنان در جنگ 33روزه افزود: پس از آن جنگ، مقامات رژیم اسرائیل عوامل این شکست را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سه عامل فرهنگ عاشورا، اعتقاد به مهدویت و ولایت فقیه از شیعیان افرادی شکست ناپذیر ساخته است از این رو با ایجاد شبهه، تحریف وقایع تاریخی و تبلیغات ضد مهدویت در رسانه ها و فیلم های هالیوودی تلاش کردند این سه عنصر مهم را در تشیع تضعیف کنند.