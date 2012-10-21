  1. ورزش
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

مارادونا در 52 سالگی پدر می‌شود

مارادونا در 52 سالگی پدر می‌شود

اسطوره 52 ساله فوتبال آرژانتین صاحب چهارمین فرزند خود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلفردو کاهه"، پزشک خانوادگی "دیه گو مارادونا" این خبر را اعلام  کرده است. وی از نامزد خود "ورونیکا اویه‌دا" تا پنج ماه دیگر صاحب فرزندی پسر می‌شود.

برپایه گزارش خبرگزاری فرانسه، مارادونا دو دختر به نام‌های "دالما"ی 25 ساله و "جیانینا"ی 23 ساله دارد. این در حالی است که وی پسری 26 ساله که حاصل رابطه وی با "کلودیا سیناریا" در زمان حضور در تیم ناپولی است نیز دارد.

پسر مارادونا به این خبر واکنش تندی نشان داده است. وی گفت: نمی‌توانم توضیح دهم که مارادونا چگونه قرار است فرزند دیگری داشته باشد، زیرا او هنوز اطلاعی از بچه‌های خود ندارد. بزرگترین شرم این است که همه سکوت اختیار کرده‌اند. باورکردنی نیست.

کد مطلب 1724800

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