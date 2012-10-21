هشدار نسبت به فتنه انگیزی در لبنان/ وسام الحسن شهید یک گروه خاص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان در یک کنفرانس خبری در بیروت اظهار داشت: برخی گروه ها در لبنان سعی دارند از ترور وسام الحسن سوءاستفاده کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: نباید اجازه دهیم ترور وسام الحسن به فتنه انگیزی در لبنان و سوء استفاده برخی گروه ها منجر شود.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان خاطرنشان کرد: هیئت عالی امدادرسانی باید به آسیب دیدگان انفجار منطقه اشرفیه بیروت کمک کند و من شخصا این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

میشل عون تصریح کرد: واژه شهادت به هر کسی که شرافتمندانه در راه دفاع از میهن کشته می شود اطلاق می شود و بنابراین نظامیان و گروه های امنیتی که شهید می شوند شهید میهن محسوب می شوند و تنها شهید خانواده یا نزدیکان خود نیستند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما شهید وسام الحسن و همراهان وی را شهدای لبنان می دانیم و همگی در مراسم تشییع وی مشارکت خواهیم کرد.

میشل عون با اشاره به جریان 14 مارس گفت: برخی تلاش می کنند وسام الحسن را شهید خود بدانند و این بر معنای شهادت تاثیر می گذارد.

رهبر جریان ملی آزاد لبنان اظهار داشت: روی آوردن به خشونت به ضرر عاملان آن است و زمینه را برای کسانی که در برهم زدن امنیت و ثبات کشور کمین کرده اند فراهم می کند.

خاطر نشان می شود روز جمعه بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در میدان ساسین منطقه مسیحی نشین الاشرفیه، دست کم هشت نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شده اند. وسام الحسن رئیس بخش اطلاعاتی نیروهای امنیتی لبنان در این انفجار کشته شده است.